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Зеленський і його оточення довели країну «до ручки» — Порошенко

П'ятий президент і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю "5 каналу" прокоментував газову кризу та нагадав, що вперше завдяки його директивам Україна подала до суду на російський "Газпром" і виграла 4,5 млрд доларів.

Середа, 29 грудня 2021, 11:44

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”. 

Після оголошення Україною енергетичної незалежності, Петро Порошенко видав директиви подати в суд на РАО “Газпром”. За словами лідера “Європейської Солідарності”, до його президентства та після подібних прецедентів не було. Суд було виграно та отримано 4,5 мільярди доларів з яких 1,5 мільярди зараховані за сплату попереднього спожитого газу.

На рахунках “Нафтогазу” було більше 2 мільярдів доларів, які були передбачені не на корупційні оборудки “великого крадівництва”, не на корупцію на закупівлі медичного обладнання – за них треба було купити газ”, – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що на відміну від Сербії, Молдови Україна має підземні сховища, де можна було закачати навесні цього року 25-27 мільярдів кубів. Тоді газ коштував у 10 разів дешевше, ніж сьогодні. 

За рік немає цих 2 мільярдів, вони зникли. Бо їх забрав хто? Зеленський. Вітренко підписав заявку офіційно на уряд, аби покрити ці розриви, йому потрібно ще 5 мільярдів доларів”, – сказав Порошенко.

Як стверджує Петро Порошенко, за його каденції НАК “Нафтогаз” став прибутковим, функціонування було максимально прозорим, а також існувала наглядова рада. 

У мене питання: сьогодні хто несе відповідальність за втрату, збитки або крадіжку – виберіть будь-яку назву – 7 мільярдів доларів?”, – запитав Порошенко.

Лідер “Європейської Солідарності” наголосив, що якщо Володимир Зеленський не притягає до відповідальності тих, хто скоїв цей злочин, то це означає, що безпосередньо він сприяв викраденню доларів.

Ціна газу для промислових підприємств в Сербії газ становить 250 доларів, в Молдові 450. У той час, коли в Україні вартість газу за тисячу кубів складає 50 тисяч гривень. 

За словами Порошенка, це означає, що підприємства мають зупинитися, звільнити або відправити у вимушену відпустку працівників, а з часом вони припинять платити податки. 

За те, що Зеленський і все це його оточення з “95 кварталу” довели країну “до ручки”, має бути відповідальність. Ви взяли на себе право приймати рішення, несіть і відповідальність. Поки що від цього страждає лише український народ, лише українська економіка і безпека”, – резюмує Петро Порошенко. 

Теги: Володимир Зеленський, газ, Європейська солідарність, Петро Порошенко, ціни на газ

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