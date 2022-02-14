Президент України Володимир Зеленський почав зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Перед першою поїздкою до України німецький канцлер заявляв, що Берлін очікує від Москви деескалації через дії навколо кордонів України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Після зустрічі Володимир Зеленський і Олаф Шольц проведуть українсько-німецькі перемовини. Потім відбудеться зустріч з представниками засобів масової інформації. Канцлер Німеччини вирушить до Москви 15 лютого, де зустрінеться із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

До офіційного візиту в Київ Олаф Шольц відвідав Вашингтон. Під час зустрічі із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом обговорювали безпекову ситуацію в Україні та Східній Європі. Американський лідер заявив, що позиції США та Німеччини збігаються стосовно України.

Зокрема Олаф Шольц попереджав Росію, що у разі вторгнення на територію іншої суверенної держави, її будуть чекати економічні й політичні наслідки. Канцлер заявляв, що Берлін очікує зменшення військової напруги навколо кордонів України, яка триває з грудня 2021 року.