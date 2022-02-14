Про це повідомляє Офіс президента.

Після зустрічі Володимир Зеленський і Олаф Шольц проведуть українсько-німецькі перемовини. Потім відбудеться зустріч з представниками засобів масової інформації. Канцлер Німеччини вирушить до Москви 15 лютого, де зустрінеться із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

До офіційного візиту в Київ Олаф Шольц відвідав Вашингтон. Під час зустрічі із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом обговорювали безпекову ситуацію в Україні та Східній Європі. Американський лідер заявив, що позиції США та Німеччини збігаються стосовно України.

Зокрема Олаф Шольц попереджав Росію, що у разі вторгнення на територію іншої суверенної держави, її будуть чекати економічні й політичні наслідки. Канцлер заявляв, що Берлін очікує зменшення військової напруги навколо кордонів України, яка триває з грудня 2021 року.