Про це повідомляє Офіс президента.
Після зустрічі Володимир Зеленський і Олаф Шольц проведуть українсько-німецькі перемовини. Потім відбудеться зустріч з представниками засобів масової інформації. Канцлер Німеччини вирушить до Москви 15 лютого, де зустрінеться із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
До офіційного візиту в Київ Олаф Шольц відвідав Вашингтон. Під час зустрічі із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом обговорювали безпекову ситуацію в Україні та Східній Європі. Американський лідер заявив, що позиції США та Німеччини збігаються стосовно України.
Зокрема Олаф Шольц попереджав Росію, що у разі вторгнення на територію іншої суверенної держави, її будуть чекати економічні й політичні наслідки. Канцлер заявляв, що Берлін очікує зменшення військової напруги навколо кордонів України, яка триває з грудня 2021 року.
- Нагадаємо, розслідування німецької газети “Welt am Sonntag” виявило, що попри санкції Євросоюзу, які були запроваджені проти Росії ще у 2014 році, ФРН продовжує зміцнювати воєнну промисловість РФ.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевняє, що ФРН та США на одній хвилі, коли йдеться про загрозу вторгнення Росії до України. Водночас німецький канцлер відмовився говорити про те, що буде з газопроводом “Північний потік-2” у разі російської агресії.
- Раніше лінію зіткнення на Донбасі відвідала федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона приїхала, щоб побачити на власні очі наслідки українсько-російської війни, що триває з 2014 року.
- Також міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що їхній уряд знову відмовився постачати зброю українським військовим попри зростання російських військ біля кордону. Замість озброєння політик наголошує на мирних переговорах.
- Тому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) через це вже втратила або ж скоро втратить довіру своїх союзників.