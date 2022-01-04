Президент України Володимир Зеленський прибув сьогодні до гірськолижного курорту Буковель і розмістився в "Radisson Blu Resort Bukovel", де в той же час перебував бізнесмен Ігор Коломойський із родиною.

Про це повідомляє видання “Українська правда”.

Як стверджують джерела видання, Володимир Зеленський приїхав у готель гірськолижного курорту 4 січня. В одному із сусідніх з ним номерів розмістилася і президентська охорона. Родини президента у готелі ніхто не помітив. Джерела УП зафіксували авто охорони президента на парковці “Radisson Blu Resort Bukovel”.

В тому ж готелі, на тому ж поверсі одночасно з очільником держави гостював і бізнесмен Ігор Коломойський зі своєю родиною.

Ігор Коломойський прокоментував цю ситуацію як “збіг”. Він стверджує, що не чув нічого про приїзд президента, не бачився з ним і не планує, а о 16:00 їде до Дніпра.