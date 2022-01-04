Про це повідомляє видання “Українська правда”.
Як стверджують джерела видання, Володимир Зеленський приїхав у готель гірськолижного курорту 4 січня. В одному із сусідніх з ним номерів розмістилася і президентська охорона. Родини президента у готелі ніхто не помітив. Джерела УП зафіксували авто охорони президента на парковці “Radisson Blu Resort Bukovel”.
В тому ж готелі, на тому ж поверсі одночасно з очільником держави гостював і бізнесмен Ігор Коломойський зі своєю родиною.
Ігор Коломойський прокоментував цю ситуацію як “збіг”. Він стверджує, що не чув нічого про приїзд президента, не бачився з ним і не планує, а о 16:00 їде до Дніпра.
- Нагадаємо, документи Pandora Paper частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників.
- Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило перевірку декларації Президента України Володимира Зеленського та інформації, яка стала відома внаслідок глобального витоку фінансових документів Pandora Papers – і не знайшла там порушень.