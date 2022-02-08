Про це сповістив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу лідерів 2 держав.

“Важливим питанням нашої зустрічі стало залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів. Я ціную, що французька сторона бере участь у відновленні інфраструктури та покращенні життя наших громадян, зокрема, на сході України. Важливий проєкт для очищення питної води у Маріуполі та реконструкція водоканалу у місті Попасна на Луганщині”, – зазначив український лідер.

Серед решти домовленостей, які реалізують держави після перемовин, Зеленський виділив постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро та 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на 300 мільйонів євро. Також у межах українсько-французького партнерства у Миколаєві будуватимуться патрульні катери для прикордонників і розпочнеться співпраця компаній “Укроборонпром” і Thales.

У підсумку президент України подякував лідеру Франції за активну підтримку розвитку нашої держави в економічних, безпекових та інфраструктурних сферах. Зокрема за виділення 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

“Сьогодні підтримка України з боку партнерів є виграшною в цілому для усього регіону та дуже важливою для країн ЄС. Підтримка безпекова, підтримка економічна. Ми дуже цінуємо такий крок солідарності з іншими з боку Емманюеля, Франції… Ще раз тобі дякую, що приїхав підтримати мене, підтримати державу Україна, а, отже, підтримати кожного українця”, – наголосив Зеленський.