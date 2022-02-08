Про це сповістив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу лідерів 2 держав.
“Важливим питанням нашої зустрічі стало залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів. Я ціную, що французька сторона бере участь у відновленні інфраструктури та покращенні життя наших громадян, зокрема, на сході України. Важливий проєкт для очищення питної води у Маріуполі та реконструкція водоканалу у місті Попасна на Луганщині”, – зазначив український лідер.
Серед решти домовленостей, які реалізують держави після перемовин, Зеленський виділив постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро та 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на 300 мільйонів євро. Також у межах українсько-французького партнерства у Миколаєві будуватимуться патрульні катери для прикордонників і розпочнеться співпраця компаній “Укроборонпром” і Thales.
У підсумку президент України подякував лідеру Франції за активну підтримку розвитку нашої держави в економічних, безпекових та інфраструктурних сферах. Зокрема за виділення 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.
“Сьогодні підтримка України з боку партнерів є виграшною в цілому для усього регіону та дуже важливою для країн ЄС. Підтримка безпекова, підтримка економічна. Ми дуже цінуємо такий крок солідарності з іншими з боку Емманюеля, Франції… Ще раз тобі дякую, що приїхав підтримати мене, підтримати державу Україна, а, отже, підтримати кожного українця”, – наголосив Зеленський.
- Нагадаємо, 8 лютого президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон провели зустріч у Києві, де обговорили ескалацію на українсько-російському кордоні та зусилля щодо збереження миру в Європі.
- Пізніше, під час спільного брифінгу президентів, Зеленський зазначив, що мирний процес, пов’язаний із врегулюванням ситуації на Донбасі, був одним із головних питань українсько-французьких переговорів.
- Раніше російський президент Володимир Путін під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що альтернативи Мінським домовленостям не існує. Він порадив президенту України Володимиру Зеленському не скаржитися, а терпіти та виконувати їх.