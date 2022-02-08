Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів. Зокрема йдеться про відновлення водопостачання на сході України.

Про це сповістив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу лідерів 2 держав.

“Важливим питанням нашої зустрічі стало залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів. Я ціную, що французька сторона бере участь у відновленні інфраструктури та покращенні життя наших громадян, зокрема, на сході України. Важливий проєкт для очищення питної води у Маріуполі та реконструкція водоканалу у місті Попасна на Луганщині”, – зазначив український лідер.

Серед решти домовленостей, які реалізують держави після перемовин, Зеленський виділив постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро та 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на 300 мільйонів євро. Також у межах українсько-французького партнерства у Миколаєві будуватимуться патрульні катери для прикордонників і розпочнеться співпраця компаній “Укроборонпром” і Thales.

У підсумку президент України подякував лідеру Франції за активну підтримку розвитку нашої держави в економічних, безпекових та інфраструктурних сферах. Зокрема за виділення 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.