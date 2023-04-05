Про це інформує канцелярія прем’єр-міністра Польщі у Twitter.
“Прем’єр-міністр Моравецький та президент України Зеленський підписали протокол про наміри щодо співпраці у сфері постачання оборонного обладнання”, – йдеться у повідомленні канцелярії. Зокрема мовиться про бронетранспортери Rosomak.
Зауважимо, що сьогодні, 5 квітня, до Польщі з візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Разом із ним приїхала перша леді Олена Зеленська. Відтак, під час зустрічі президент Польщі Анджей Дуда відзначив президента України Володимира Зеленського найдревнішою і найвищою польською нагородою – орденом Білого Орла.
Крім того, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поляки вже підготували для передачі Україні ще шість винищувачів МіГ-29.
За словами Дуди, чотири винищувачі українським захисникам вже передано протягом останніх місяців. Ще чотири передають зараз. Тому, загалом йдеться про вісім МіГ-29.
“Ми готові, я говорив про це з президентом, передати ще 6, які зараз готують для цього. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані досить швидко”, – сказав Дуда.
Крім того, він додав, що у Польщі є винищувачі, які пройшли модернізацію й адаптовані під стандарти НАТО. Зокрема, з точки зору зв’язку, питань, пов’язаних з можливістю виконувати місію повітряного патрулювання в межах Альянсу.
“Ці МіГи нам ще знадобляться, але на цей момент вони будуть розбавлені новими літаками, які надійдуть у наше розпорядження… Я вважаю, що в майбутньому ми зможемо передати весь наш парк літаків МіГ-29, який залишився, якщо це буде необхідно. З точки зору їх передачі потрібна буде згода союзників, в першу чергу США”, – додав Дуда.
- Україна отримає від Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak, придбання яких буде здійснено за кошти Європейського Союзу та США.
- Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що після завершення російсько-української війни Київ та Варшава зможуть створити військовий союз.
- Cенат Польщі ухвалив резолюцію, якою засуджує незаконну депортацію українських дітей на територію Російської Федерації.