Про це інформує канцелярія прем’єр-міністра Польщі у Twitter.

“Прем’єр-міністр Моравецький та президент України Зеленський підписали протокол про наміри щодо співпраці у сфері постачання оборонного обладнання”, – йдеться у повідомленні канцелярії. Зокрема мовиться про бронетранспортери Rosomak.

Зауважимо, що сьогодні, 5 квітня, до Польщі з візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Разом із ним приїхала перша леді Олена Зеленська. Відтак, під час зустрічі президент Польщі Анджей Дуда відзначив президента України Володимира Зеленського найдревнішою і найвищою польською нагородою – орденом Білого Орла.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поляки вже підготували для передачі Україні ще шість винищувачів МіГ-29.

За словами Дуди, чотири винищувачі українським захисникам вже передано протягом останніх місяців. Ще чотири передають зараз. Тому, загалом йдеться про вісім МіГ-29.

“Ми готові, я говорив про це з президентом, передати ще 6, які зараз готують для цього. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані досить швидко”, – сказав Дуда.

Крім того, він додав, що у Польщі є винищувачі, які пройшли модернізацію й адаптовані під стандарти НАТО. Зокрема, з точки зору зв’язку, питань, пов’язаних з можливістю виконувати місію повітряного патрулювання в межах Альянсу.

“Ці МіГи нам ще знадобляться, але на цей момент вони будуть розбавлені новими літаками, які надійдуть у наше розпорядження… Я вважаю, що в майбутньому ми зможемо передати весь наш парк літаків МіГ-29, який залишився, якщо це буде необхідно. З точки зору їх передачі потрібна буде згода союзників, в першу чергу США”, – додав Дуда.