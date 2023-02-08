Президент України Володимир Зеленський прямує до Великої Британії, аби відвідати українських військових на навчаннях, і зустрітися з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком на Даунінг-стріт.

Про це повідомляє The Telegraph.

Очікується, що Сунак оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про постачання Україні зброї великої дальності.

Зауважимо, що це перший візит українського лідера до Британії з початку російського вторгнення майже рік тому.

Також Зеленський виступить у британському парламенті, перш ніж вирушить до Брюсселя.

“Я пишаюся тим, що сьогодні ми розширимо цю [військову] підготовку від солдата до морської піхоти та пілотів винищувачів, гарантуючи, що Україна матиме армію, здатну захищати її інтереси в майбутньому”, — наголосив Сунак.