Про це повідомляє The Telegraph.
Очікується, що Сунак оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про постачання Україні зброї великої дальності.
Зауважимо, що це перший візит українського лідера до Британії з початку російського вторгнення майже рік тому.
Також Зеленський виступить у британському парламенті, перш ніж вирушить до Брюсселя.
“Я пишаюся тим, що сьогодні ми розширимо цю [військову] підготовку від солдата до морської піхоти та пілотів винищувачів, гарантуючи, що Україна матиме армію, здатну захищати її інтереси в майбутньому”, — наголосив Сунак.
- 16 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Мовиться зокрема про танки Challenger 2, десятки гармат AS90 та понад 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними БТР Bulldog.
- 4 лютого українські танкісти освоїли керування британськими танками Challenger 2.