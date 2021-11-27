Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Раніше сповіщалося, що під час пресмарафону 26 листопада Президент Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії.

Згодом в Ахметова зреагували на звинувачення Зеленського.

“Єдина людина, яка провокує так званий державний переворот, про який 26 листопада говорив президент, – це сам Володимир Зеленський”, – наголосив Яценюк.

Також він закликав Зеленського не провокувати внутрішнього протистояння в Україні.

“Пане президенте, не домовляйтеся, не пробуйте домовитися з росіянами, як ви хотіли пускати воду в Крим. Як ви хотіли свого часу, щоб були спільні інспекції українських Збройних Сил з Росією. Як ви хотіли проводити вибори в Донецьку і Луганську на догоду Росії. Пане президенте, не провокуйте Україну до того, щоб було внутрішнє протистояння”, – сказав він.

Під час пресмарафону Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.

Ще він сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.

Додатково Президент Зеленський у прямому етері посварився з журналістом Юрієм Бутусовим.

17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.