Про це повідомляє прессекретар президента Сергій Никифоров у Facebook.
“Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером”, — йдеться у повідомленні.
За його словами, лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки та антиолігархічної реформи. Проте, як наголошують в Офісі Президента, перелік тем не є вичерпним. За січень це вже друга розмова та третя за два місяці.
- Нагадаємо, народний депутат України партії “Слуга Народу” Георгій Мазурашу заявив, що Зеленський не підтримує вступ у НАТО і шукає можливість змінити державний курс.
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- Адміністрація президента Росії Володимира Путіна заявила, що не має особливого приводу для оптимізму на тлі відповіді Сполучених Штатів Америки про “гарантії безпеки”. Проте голова РФ вивчить письмові відповіді для подальших висновків.