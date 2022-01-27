Про це повідомляє прессекретар президента Сергій Никифоров у Facebook.

“Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером”, — йдеться у повідомленні.

За його словами, лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки та антиолігархічної реформи. Проте, як наголошують в Офісі Президента, перелік тем не є вичерпним. За січень це вже друга розмова та третя за два місяці.