Про це повідомляє Зеленський у Twitter та французький телеканал BFM TV.
Володимир Зеленський проінформував французького президента стосовно загострення військової агресії на Сході. Зокрема він повідомив Макрону про наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів.
“Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання”, — написав український президент.
Єлисейський палац заявив, що демократичні переговори є “останніми необхідними зусиллями, щоб уникнути великого конфлікту”. Зокрема Емманюель Макрон наголосив, що докладе всіх зусиль для збереження стабільності та миру в Європі.
Телефонна розмова Макрона з Путіним тривала 1 годину 45 хвилин. Після чого французький лідер спілкувався пів години із Зеленським. Президенти виступили за невідкладне скликання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) і негайне запровадження режиму тиші. Президент України зазначив, що лідери країн виступають за активізацію мирного процесу.
- Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відносно ескалації ситуації навколо України. Погодили необхідність дипломатичного розв’язання питання.
- Зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країни-учасниці Будапештського меморандуму не мають відмовлятися від консультацій, якщо це зробить Росія. Київ має намір перевірити, чи працює система безпеки, створена цим договором.
- Також за словами західних чиновників, обсяг російської дезінформації, яка намагається представити Україну як загрозу для виправдання військових дій Росії, за минулий тиждень зріс більш ніж вдвічі. Про це зокрема заявила і міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
- Агресивні дії Росії щодо України, її вимоги “гарантій безпеки” поставили перед США та їх союзниками питання про ефективні санкції проти Кремля. Санкції – один з елементів міжнародної політики, який дозволяє продемонструвати позицію, але не оголошувати війну. #Букви розповідають, чому санкції небезпечні та чи можуть вони стати гачком для Путіна.