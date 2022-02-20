Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили напружену ситуацію на Донбасі. Вона сталася після телефонної розмови французького лідера із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Зеленський у Twitter та французький телеканал BFM TV.

Володимир Зеленський проінформував французького президента стосовно загострення військової агресії на Сході. Зокрема він повідомив Макрону про наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів.

“Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання”, — написав український президент.

Єлисейський палац заявив, що демократичні переговори є “останніми необхідними зусиллями, щоб уникнути великого конфлікту”. Зокрема Емманюель Макрон наголосив, що докладе всіх зусиль для збереження стабільності та миру в Європі.

Телефонна розмова Макрона з Путіним тривала 1 годину 45 хвилин. Після чого французький лідер спілкувався пів години із Зеленським. Президенти виступили за невідкладне скликання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) і негайне запровадження режиму тиші. Президент України зазначив, що лідери країн виступають за активізацію мирного процесу.