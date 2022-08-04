Президент України Володимир Зеленський шукає прямих перемовин зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпінем. Український лідер сподівається, що це допоможе покласти край повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

Про це повідомляє англомовна газета Гонконгу South China Morning Post.

В ексклюзивному інтерв’ю китайському виданню Зеленський зауважив, що Україна, до повномасштабного вторгнення Росії, завжди прагнула мати тісні відносини з Китаєм.

“Я завжди хотів, щоб відносини між Україною та Китаєм зміцнювались та розвивались з року у рік”, – додав він.

Глава України додав, що КНР має величезний політичний та економічний вплив на Росію, тому може посприяти припиненню бойових дій в Україні.

“Це дуже потужна держава. Це потужна економіка… Тож вона може політично, економічно впливати на Росію. І Китай є також постійним членом Ради безпеки ООН”, – сказав Зеленський.

Тому, наголосив український президент, він хотів поспілкуватись безпосередньо з президентом КНР Сі Цзіньпінем. Він пригадав, що востаннє зі своїм китайським колегою спілкувався рік тому. Після 24 лютого Офіс президента України подавав запит на офіційні перемовини між лідерами України та КНР, однак досі перемовин не було. Зеленський також додав, що сподівався на більш жорстку реакцію Пекіну на дії Москви.

Зеленський наголосив, що Сі Цзіньпінь є одним з небагатьох світових лідерів, які принаймі один раз здійснювали візит до України. Він додав, що минулого року, під час телефонної розмови, китайський лідер тепло згадував про зв’язки з Україною.

За словами президента України, він чудово розуміє, що Китай намагається зберегти “збалансовану” позицію щодо російсько-української війни, однак, додав Зеленський, важливо розуміти, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну було неспровокованим.

“Росіяни – це загарбники… Це війна на нашій території, на яку вони вдерлися. Китай, як велика і потужна країна, може прийти і, як би, поставити Російську Федерацію на місце. Звичайно, я б дуже хотів, щоб Китай переглянув своє ставлення до Росії”, – наголосив Володимир Зеленський.

Він також закликав Китай використати свій статус у Раді безпеки ООН, щоб показати іншим країнам необхідність дотримуватись міжнародних норм.

“Якщо ми діємо беззаконно, то навіщо нам взагалі Рада безпеки, якщо будь-яка країна чи декілька країн у світі можуть просто ухвалити рішення про порушення правил військовим шляхом?”, – заявив Зеленський.

Зеленський дав зрозуміти, що, на його думку, у Китаю є економічні важелі тиску на Путіна, щоб той припинив війну.

“Я впевнений, я впевнений, що без китайського ринку Росія відчувала б повну економічну ізоляцію. Це те, що Китай може зробити – обмежити торгівлю з Росією до закінчення війни”, – додав він.

Зеленський зауважив, що Кремль – на тлі зростання цін на паливо – не витрачає збільшені доходи від енергоресурсів для покращення життя росіян, оскільки “ми бачимо, як живуть люди в Росії”. Натомість ці кошти Москва витрачала на “конкретну зброю, якою вони воюють проти України”.

“Це те, що потрібно зупинити”, – сказав він.

Під час інтерв’ю український лідер також повторив своє нещодавнє попередження щодо довгострокових наслідків війни для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки. За словами Зеленського, на китайський експорт може негативно вплинути те, що країни будуть витрачати більше на продовольство, паливо та оборону після війни.

Відповідаючи на запитання, чи вітав би він допомогу Китаю у відбудові зруйнованих війною українських міст, Зеленський сказав, що сподівається, що “Китай, китайський бізнес і весь світ сприятимуть цьому процесу”.

Український президент також припустив, що Москва, яка зараз стикається з жорсткими санкціями Заходу в різних секторах, постачає напівпровідники з азійських країн в обхід санкцій Заходу для виробництва зброї.

Після вторгнення найбільші у світі виробники мікросхем припинили постачання до Росії, яка довгий час покладалася на імпорт напівпровідників від азійських і західних компаній.

Зеленський запевнив, що спецслужби Києва “працюють так само ефективно, як і в Китаї”, і що його адміністрація добре знає, до яких країн Москва зверталася за допомогою в цьому питанні.

Однак Зеленський сказав, що не хотів би вказувати пальцем на ці уряди, а радше зосередився б на їхньому об’єднанні проти Росії.

“Я хотів би зосередитися на об’єднанні всього світу проти тиранії в Росії, а не підривати єдність, кажучи, що одна країна допомагає, а інша – ні”, – сказав він.

Від початку повномасштабної війни український президент використовував соцмережі та міжнародні ЗМІ аби закликати світ допомогти Україні.

В очах Заходу президента РФ Володимир Путін та Росія загалом стають вигнанцями. Однак відносини між РФ та країнами Азії фактично не змінились.

На початку тижня в інтерв’ю South China Morning Post представник РФ в Сінгапурі Микола Кудашов заявив, що статус Москви в Азії залишається “незмінним та білосніжним” попри позицію Заходу. Він також наголосив, що намагання ізолювати Росію зазнали невдачі.

Китай, з такими країнами як Індія, дотримуються нейтрального статусу у російсько-українській війні, не підтримуючи жодну зі сторін. Більш того, офіційні особи Пекіна допускають, що це Захід спровокував негативне ставлення українців до росіян, через що розпочалась війна.