Михеїл Сакаашвілі може стати віце-прем’єром з реформ в уряді Дениса Шмигаля.

Питання його призначення можуть внести в порядок позачергової сесії вже в п’ятницю, якщо будуть голоси.

Сам Саакашвілі теж підтвердив, що йому зробили таку пропозицію.

Наразі його кандидатуру обговорюють депутати «Слуги народу» в різних чатах, повідомляють джерела Букв серед депутатів.

«Ставлення до нього дуже різне: хтось за, хтось вагається, хтось як завжди мутить воду як депутати Коломойського», – розповів один з депутатів.

За його словами, призначення погоджене з президентом.

Його там також розглядають як медійний таран, що має допомогти владі.

Хоча дехто з депутатів застерігає, що може повторитися та ж історія, що і в попередньої влади, коли Саакашвілі взяли як реформатора, а він перетворився на ворога.

Як відомо, у 2014 багато представників команди Саакашвілі були запрошені через Бориса Ложкіна до команди Петра Порошенка і увійшли до другого уряду Яценюка, у 2015 Саакашвілі був призначений головою одеської обладміністрації, а в 2017 звільнений.

Саакашвілі спочатку звинувачував у корупції Арсенія Яценюка, а потім і Петра Порошенка. Після того як його позбавили українського громадянства в 2017 він зустрічався з Ігорем Коломойським і ходили чутки, що той допомагав грузинському політику грошима на акції протесту. ГПУ його звинуватила у співпраці з Сергієм Курченком. Політик підтримував Зеленського на виборах президента.

Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну в 2019 після обрання Володимира Зеленського президентом. Втім він не отримав позицій у владі і останнім часом був лише постійним гостем програм Савіка Шустера на каналі Україна Ріната Ахметова.