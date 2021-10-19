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Зеленський хоче звільнити голову НБУ Шевченка, – Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський хоче звільнити голову Національного банку України Кирила Шевченка.

Вівторок, 19 жовтня 2021, 12:41

Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на трьох інформованих джерел.

За даними видання, Зеленський незадоволений роботою Шевченка на посаді очільника НБУ. Зокрема, у нього склалися погані відносини з кількома топменеджерами регулятора. Це спровокувало хвилю відставок, які, як зазначається, “обурили західних донорів, включаючи МВФ”.

В Офісі президента інформацію видання назвали чутками й додали, що офіційна позиція щодо цього буде лише у разі прийняття остаточного рішення щодо відставки Шевченка.

В НБУ зазначили, що у Шевченка “попереду багато важливих завдань”. Команда продовжує працювати над їхнім виконанням.

Джерело, близьке до ОП, повідомило агентству, що Зеленський хоче знайти заміну Шевченку перед тим, як запропонувати Раді відправити його у відставку.

Пошук кандидатів вже триває. Ним, за словами джерела, займається керівник ОП Андрій Єрмак. Наразі невідомо, коли процес буде завершено.

Bloomberg зазначає, що після появи новини про можливе звільнення голови НБУ українські облігації подешевшали. Дохідність доларових бондів з терміном погашення у 2033 році зросла на 18 б.п.

30 червня у відставку подали всі керівники департаменту ліцензування регулятора.

Зокрема, звільнилися дев’ятеро співробітників: директор департаменту Олександр Бевз, заступниця директора Катерина Жебанова, начальник управління ліцензування банків і кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко, начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль, начальник управління ліцензування фінансових компаній Вадим Романюк, заступник начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич та головні експерти цього управління Євген Воробйов і Стефаній Дженко.

1 липня стало відомо, що ще двоє очільників департаментів Національного банку публічно повідомили про намір звільнитися.

Олег Новаковський, який з 2017 року обіймав посаду директора департаменту супроводу кредитів Національного банку, назвав причиною свого звільнення “совкові практики”, не конкретизуючи, про що саме йдеться.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко назвав масові звільнення топменеджерів “PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ”.

  • Зауважимо, 1 липня минулого року глава Національного банку Яків Смолій повідомив, що написав заяву про відставку за власним бажанням. Причина — політичний тиск на НБУ.
Теги: Володимир Зеленський, Кирило Шевченко, НБУ, Нацбанк

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