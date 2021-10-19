Зеленський хоче звільнити голову НБУ Шевченка, – Bloomberg

Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на трьох інформованих джерел.

За даними видання, Зеленський незадоволений роботою Шевченка на посаді очільника НБУ. Зокрема, у нього склалися погані відносини з кількома топменеджерами регулятора. Це спровокувало хвилю відставок, які, як зазначається, “обурили західних донорів, включаючи МВФ”.

В Офісі президента інформацію видання назвали чутками й додали, що офіційна позиція щодо цього буде лише у разі прийняття остаточного рішення щодо відставки Шевченка.

В НБУ зазначили, що у Шевченка “попереду багато важливих завдань”. Команда продовжує працювати над їхнім виконанням.

Джерело, близьке до ОП, повідомило агентству, що Зеленський хоче знайти заміну Шевченку перед тим, як запропонувати Раді відправити його у відставку.

Пошук кандидатів вже триває. Ним, за словами джерела, займається керівник ОП Андрій Єрмак. Наразі невідомо, коли процес буде завершено.

Bloomberg зазначає, що після появи новини про можливе звільнення голови НБУ українські облігації подешевшали. Дохідність доларових бондів з терміном погашення у 2033 році зросла на 18 б.п.