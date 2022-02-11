Про це вона повідомила у власному матеріалі для видання Kyiv Post.
Торік, на мій подив, мені запропонували місце на одній із 12 обкладинок Playboy. На підтримку цього рішення зіграла моя бесіда з моїм колишнім начальником, президентом України влітку 2021 року — досить невимушений обід, на якому ми обговорювали можливості роботи з міжнародними ЗМІ. Потім Володимир Зеленський попросив мене поговорити з журналом Men’s Health про те, щоб він потрапив на обкладинку”, — зазначає Юлія Мендель.
Вона зауважує, що таке бажання Зеленського його команда так і не втілила, а їй самій не вистачило сміливості зробити фото для обкладинки Playboy.
Playboy вже давно намагається отримати інтерв’ю у політичних діячів, бажано з фотосесією з деякою часткою відвертості. Адже політика, як і влада, залишається однією з найсексуальніших моделей”, — наголосила колишня прессекретарка Зеленського.
Цього року Playboy вийшов українською вперше з моменту виходу тут у 2005 році – питання, яке так чи інакше пов’язане з публікацією в політиці. Раніше він виходив лише російською мовою.
У своєму матеріалі Юлія Мендель згадала ескорт-модель та порноакторку Анастасію Вашукевич, відому під псевдонімом Nastya Rybka.
Ось куди мене повернула політична реальність. Попри те, що в журнал ніхто з політики не потрапив, Анастасія Рибка свого часу з’явилася в головних світових виданнях завдяки політичним журналістам. Так само як колишні зайчики [моделі обкладинок] зараз розкривають брудні таємниці засновника журналу, кілька років тому Рибка розкрила секрети конвоїв, а разом з ними таємниці російських олігархів, причетних до корупції”, — зазначила Мендель.
- Нагадаємо, що колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель стане колумністкою програми “Реальна політика з Євгеном Кисельовим” на телеканалі “Україна 24”.
- 1 липня стало відомо, що Юлія Мендель написала книгу про свою “роботу прессекретаря президента”, “деякі інсайди прийнятих рішень”, політику та “самоідентифікацію українців як нації”. Згодом Мендель опублікувала відео, в якому зачитала частину передмови до книги, а також опублікувала її фрагмент.
- Книгу Мендель надрукувало українське видавництво “Клуб сімейного дозвілля”. Вона матиме назву “Кожен із нас – Президент”, її вартість становитиме 190 гривень.
- Юлія Мендель заявила, що її книга під назвою “Кожен із нас президент” буде продаватися в Російській Федерації, тому що це “не заборонено законодавством”.