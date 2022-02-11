Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель стверджує, що він хотів потрапити на обкладинку журналу Men's Health, а сама вона на обкладинку Playboy.

Про це вона повідомила у власному матеріалі для видання Kyiv Post.

Торік, на мій подив, мені запропонували місце на одній із 12 обкладинок Playboy. На підтримку цього рішення зіграла моя бесіда з моїм колишнім начальником, президентом України влітку 2021 року — досить невимушений обід, на якому ми обговорювали можливості роботи з міжнародними ЗМІ. Потім Володимир Зеленський попросив мене поговорити з журналом Men’s Health про те, щоб він потрапив на обкладинку”, — зазначає Юлія Мендель.

Вона зауважує, що таке бажання Зеленського його команда так і не втілила, а їй самій не вистачило сміливості зробити фото для обкладинки Playboy.

Playboy вже давно намагається отримати інтерв’ю у політичних діячів, бажано з фотосесією з деякою часткою відвертості. Адже політика, як і влада, залишається однією з найсексуальніших моделей”, — наголосила колишня прессекретарка Зеленського.

Цього року Playboy вийшов українською вперше з моменту виходу тут у 2005 році – питання, яке так чи інакше пов’язане з публікацією в політиці. Раніше він виходив лише російською мовою.

У своєму матеріалі Юлія Мендель згадала ескорт-модель та порноакторку Анастасію Вашукевич, відому під псевдонімом Nastya Rybka.