Контрнаступ України був “сповільнений” через укріплену російську оборону, заявив президент України Володимир Зеленський, додавши, що він хотів би, щоб поставки західної зброї дозволили контрнаступу початися “набагато раніше”.

Джерело: інтерв’ю Володимира Зеленського CNN

У розмові з кореспонденткою CNN Ерін Бернетт в Одесі Зеленський заявив, що в деяких районах країни його військові не можуть “навіть подумати про те, щоб почати” наступ, оскільки не мають відповідної зброї.

“Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, нам потрібна вся зброя і матеріальні засоби для цього. Чому? Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, це піде повільніше”, – зазначив Зеленський.

Український лідер додав, що труднощі на полі бою тепер призводять до “згальмованого” контрнаступу.

“Я хотів, щоб наш контрнаступ відбувся набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогові час і можливість розставити більше мін і підготувати рубежі оборони”.

Він також знову наголосив на проханні надати винищувачі F-16 американського виробництва. Сполучені Штати дозволили своїм союзникам розпочати навчання українських пілотів керувати цими літаками, але поки що не дозволили союзникам реекспортувати ці літаки в Україну.

“Мова навіть не про українську перевагу в небі над росіянами”, – сказав Зеленський. “Мова йде лише про рівність. F-16 допомагають рухатися вперед не лише тим, хто на полі бою. Без прикриття з повітря просто дуже важко”.