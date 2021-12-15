Про це повідомили у пресслжбі Офісу президента.
У заході візьмуть участь президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери держав – членів Євросоюзу та країн Східного партнерства.
Зеленський у рамках візиту проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Євросоюзу та генеральним секретарем НАТО.
- Нагадаємо, вчора, 14 грудня депутати Європарламенту обговорили ситуацію, що склалася з військами Росії біля українського кордону, та за два дні поставлять на голосування резолюцію стосовно цього.
- Європейський парламент затвердив резолюцію про відносини з Росією. Документ, зокрема, закликає посилити санкційний тиск.