Президент України Володимир Зеленський 15-16 грудня відвідає Брюссель (Бельгія) для участі в шостому саміті Східного партнерства

Про це повідомили у пресслжбі Офісу президента.

У заході візьмуть участь президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери держав – членів Євросоюзу та країн Східного партнерства.

Зеленський у рамках візиту проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Євросоюзу та генеральним секретарем НАТО.

Нагадаємо, вчора, 14 грудня депутати Європарламенту обговорили ситуацію, що склалася з військами Росії біля українського кордону, та за два дні поставлять на голосування резолюцію стосовно цього.

Європейський парламент затвердив резолюцію про відносини з Росією. Документ, зокрема, закликає посилити санкційний тиск.

Саміт “Східного партнерства” відбудеться за участі шести країн та лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу.У ньому беруть участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна.