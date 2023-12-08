Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі відповів на запитання, чи не пора Україні подумати про переговори з РФ з огляду на те, що Конгрес США не може ухвалити нову допомогу.

“Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним”, – заявив представник Білого дому.

За словами Кірбі, українська сторона прагне отримати більше можливостей не лише для того, щоби захищатися, але і йти в контрнаступ.