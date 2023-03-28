Про це повідомило Radio Wnet.
“Думаю, це відбудеться найближчим часом, але не випереджатимемо події”, — заявив глава МЗС.
За його словами, приїзд Зеленського не будуть анонсувати, як зазвичай буває з іншими главами держав. У випадку з президентом України посилаються на безпекові причини.
Він додав, що між лідерами Польщі та України “дуже інтенсивні контакти” тривають весь час.
Володимир Зеленський вчора писав, що провів телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою. За її підсумками він анонсував, що йде підготовка до “важливих заходів”.
“Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час. Готуємося до важливих заходів”, — сказав Зеленський.
Раніше у Польщі заявляли, що нададуть Україні винищувачі МіГ-29.
“Найближчими днями (від 16 березня, – ред.) ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговують і готують”, – сказав Дуда, передає Rzeczpospolita.
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