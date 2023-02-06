Президент України Володимир Зеленський може особисто взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС. Захід заплановано на 9 лютого.

Про це повідомило Financial Times.

За словами інформованих щодо планів осіб, через безпекову ситуацію є ризики, що візит українського президента буде зірвано. За планом, Володимиром Зеленський може виступити на спеціальній сесії Європейського парламенту. Його участь викликає занепокоєння з точки зору безпеки.