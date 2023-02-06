Про це повідомило Financial Times.

За словами інформованих щодо планів осіб, через безпекову ситуацію є ризики, що візит українського президента буде зірвано. За планом, Володимиром Зеленський може виступити на спеціальній сесії Європейського парламенту. Його участь викликає занепокоєння з точки зору безпеки.

“Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда”, – казав Зеленський щодо можливого візиту до Брюсселя.

Візит Володимира Зеленського може стати другим за межі України після повномасштабного вторгнення Росії. У грудні він відвідав Вашингтон.

На саміті запланованими темами для обговорення є Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.

Нині офіційне представництво президента не коментувало інформації, яку навело видання.