Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента України.

Під час робочої поїздки в Сумську область Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці героїчної оборони міста Охтирки від російських загарбників.

“На Сумщині, у нашій Охтирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей, наших героїв, усіх українців та українок. Тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю й тим самим – за всю нашу державу. Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України й українського народу”, – сказав він під час виступу.

Глава держави нагадав, що на початку повномасштабного російського вторгнення Охтирка пережила важкі втрати й жорстокі ворожі удари, коли російські війська били з авіації по житлових кварталах, обстрілювали з реактивної артилерії дитячий садок та іншу цивільну інфраструктуру, коли забирали життя людей.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав життя за незалежність України. Зокрема були поіменно згадані військовослужбовці та цивільні, що загинули під час оборони Охтирки.

Зеленський зауважив, що у боях за Охтирку та всю Сумщину українці виборювали захист і для інших міст, зокрема для Харкова та Києва.

“Для мене велика честь – вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця”, – сказав він.

Відзнаку з рук президента отримали міський голова Павло Кузьменко, голова ВЦА та міський комендант.

Володимир Зеленський також взяв участь у церемонії вручення державних нагород учасникам оборони міста Охтирки.

Ордени “За мужність” III ступеня та медалі “За військову службу Україні” від президента України держави отримали військовослужбовці ЗСУ.

Ордени й медалі також були вручені працівникам Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, президент вручив нагороди чотирьом цивільним особам: орден княгині Ольги III ступеня та ордени “За мужність” III ступеня, якого одна особа була удостоєна посмертно.