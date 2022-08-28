Відповідний указ №593/2022 від 23 серпня опублікували на сайті президента 28 серпня.
Так, директора-президента “Міжнародної комерційної телерадіокомпанії” (ICTV) Олександра Богуцького народили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, орденом “За заслуги” I ступеня – чемпіона світу з професійного боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика, засновник благодійного фонду Сергій Притула удостоївся ордену “За заслуги” ІІ ступеня.
Водночас орденом “За Заслуги” III ступеня президент нагородив “кварталівців” Євгена Кошового та Олександра Пікалова. У списку також присутні віце-прем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, співак Олег Скрипка та журналіст видання “Українська правда” Михайло Ткач.
Окрім того, орденом “За мужність” ІІ ступеня нагороджено військового кореспондента товариства “Телерадіокомпанія “Студія 1+1” Андрія Цаплієнка.
Медаллю “Захиснику Вітчизни” відзначили голову фонду “Повернись живим” Тараса Чмута.
Відповідно до тексту указу, всі нагороджені за “значні заслуги у зміцненні української державності, мужність та самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку”.
- Сценарист, телеведучий, автор сценаріїв для шоу “Студії квартал 95” Валерій Жидков (псевдонім – “Тамбовський вовк”) отримав громадянство України. Раніше він був громадянином РФ і мав посвідку на проживання в Україні.
- Раніше один із ключових акторів студії “Квартал 95”, художній керівник “Жіночого кварталу” та близький друг президента Володимира Зеленського та його дружини Олени Олександр Пікалов зізнався, що серед творчої команди є самоцензура.
- Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують діяльність генерал-майора Збройних Сил України, колишнього першого заступника командувача Сил Спеціальних Операцій та колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса щодо оборони аеропорту “Жуляни”. За словами Кривоноса, слідчі ДБР отримали вказівку від президента України визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення його командиром оборони аеропорту.
- У 2022 році на програму московського міжнародного кінофестивалю потрапив український фільм однойменної повісті російського письменника “Покірлива” режисерки Наталії Князєвої. Стрічку відзняли в Одесі.