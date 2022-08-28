З нагоди Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди волонтерам, журналістам, водіям, музикантам та спортсменам. Серед інших, орденом "За Заслуги" III ступеня відзначили зокрема акторів студії "Квартал-95" Євгена Кошового та Олександра Пікалова.

Відповідний указ №593/2022 від 23 серпня опублікували на сайті президента 28 серпня.

Так, директора-президента “Міжнародної комерційної телерадіокомпанії” (ICTV) Олександра Богуцького народили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, орденом “За заслуги” I ступеня – чемпіона світу з професійного боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика, засновник благодійного фонду Сергій Притула удостоївся ордену “За заслуги” ІІ ступеня.

Водночас орденом “За Заслуги” III ступеня президент нагородив “кварталівців” Євгена Кошового та Олександра Пікалова. У списку також присутні віце-прем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, співак Олег Скрипка та журналіст видання “Українська правда” Михайло Ткач.

Окрім того, орденом “За мужність” ІІ ступеня нагороджено військового кореспондента товариства “Телерадіокомпанія “Студія 1+1” Андрія Цаплієнка.

Медаллю “Захиснику Вітчизни” відзначили голову фонду “Повернись живим” Тараса Чмута.

Відповідно до тексту указу, всі нагороджені за “значні заслуги у зміцненні української державності, мужність та самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку”.