Про це йдеться в указі президента.

“За видатні особисті заслуги у зміцненні українсько-німецького міждержавного співробітництва, підтримці державного суверенітету і територіальної цілісності України постановляю нагородити орденом Свободи Федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель”, – йдеться в документі.

Орденом Свободи нагороджують за заслуги в утвердженні суверенітету України. Його заснували 10 квітня 2008 року. 29 вересня того ж року першим кавалером ордена став король Швеції Карл XVI Густав.

Орденом також нагороджували колишнього президента Франції Франсуа Олланда, першого президента України Леоніда Кравчука, колишнього президента Литви Далю Грібаускайте, сенатора США Джона Маккейна, віцепрезидента (а зараз президента) США Джо Байдена, Мустафу Джемілєва і Константинопольського Патріарха Варфоломія.