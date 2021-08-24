Церемонія нагородження відбулася під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України у центрі Києва.
Українському естрадному співакові, народному артисту України Назарію Яремчуку присвоєно звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави посмертно. Нагороду присуджено “за визначні особисті заслуги перед Українською державою в розвитку музичної культури, формуванні національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність і високу виконавську майстерність”. Нагороду вручено його синам.
Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку Зеленський нагородив Орденом Свободи (“за вагомий особистий внесок у розбудову Української держави, розвиток національної освіти і системи охорони здоров’я, досягнення високих спортивних результатів, плідну громадську діяльність”).
Український дипломат, перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко посмертно удостоєний Ордена князя Ярослава Мудрого І ступеня. Нагороду отримала його дочка.
Крім того, було нагороджено:
• грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе – Орденом князя Ярослава Мудрого п’ятого ступеня;
• директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Еллу Лібанову – Орденом княгині Ольги першого ступеня;
• українського футболіста, колишнього тренера національної збірної України з футболу у 2016-2021 роках Андрія Шевченка – Орденом князя Ярослава Мудрого п’ятого ступеня;
• дирегентку Оксану Линів – Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня;
• академіка, президента Національної академії педагогічних наук України, колишнього міністра освіти Василя Кременя – Орденом князя Ярослава Мудрого третього ступеня;
• директора Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Василя Лазоришинця – Орденом князя Ярослава Мудрого третього ступеня.
А український співак Monatik (Дмитро Монатик) отримав звання заслуженого артиста України.
- Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 30-ту річницю Незалежності нашої держави. З цієї нагоди у центрі Києві відбудеться військовий парад.