Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди ряду діячів. Серед інших, були нагороджені Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Вахтанг Кікабідзе, а також Назарій Яремчук (посмертно).

Церемонія нагородження відбулася під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України у центрі Києва.

Українському естрадному співакові, народному артисту України Назарію Яремчуку присвоєно звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави посмертно. Нагороду присуджено “за визначні особисті заслуги перед Українською державою в розвитку музичної культури, формуванні національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність і високу виконавську майстерність”. Нагороду вручено його синам.

Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку Зеленський нагородив Орденом Свободи (“за вагомий особистий внесок у розбудову Української держави, розвиток національної освіти і системи охорони здоров’я, досягнення високих спортивних результатів, плідну громадську діяльність”).

Український дипломат, перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко посмертно удостоєний Ордена князя Ярослава Мудрого І ступеня. Нагороду отримала його дочка.

Крім того, було нагороджено:

• грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе – Орденом князя Ярослава Мудрого п’ятого ступеня;

• директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Еллу Лібанову – Орденом княгині Ольги першого ступеня;

• українського футболіста, колишнього тренера національної збірної України з футболу у 2016-2021 роках Андрія Шевченка – Орденом князя Ярослава Мудрого п’ятого ступеня;

• дирегентку Оксану Линів – Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня;

• академіка, президента Національної академії педагогічних наук України, колишнього міністра освіти Василя Кременя – Орденом князя Ярослава Мудрого третього ступеня;

• директора Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Василя Лазоришинця – Орденом князя Ярослава Мудрого третього ступеня.

А український співак Monatik (Дмитро Монатик) отримав звання заслуженого артиста України.