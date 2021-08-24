Церемонія нагородження відбулася під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України у центрі Києва.

Українському естрадному співакові, народному артисту України Назарію Яремчуку присвоєно звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави посмертно. Нагороду присуджено “за визначні особисті заслуги перед Українською державою в розвитку музичної культури, формуванні національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність і високу виконавську майстерність”. Нагороду вручено його синам.

Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку Зеленський нагородив Орденом Свободи (“за вагомий особистий внесок у розбудову Української держави, розвиток національної освіти і системи охорони здоров’я, досягнення високих спортивних результатів, плідну громадську діяльність”).

Український дипломат, перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко посмертно удостоєний Ордена князя Ярослава Мудрого І ступеня. Нагороду отримала його дочка.

Крім того, було нагороджено:

• грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе – Орденом князя Ярослава Мудрого п’ятого ступеня;

• директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Еллу Лібанову – Орденом княгині Ольги першого ступеня;

• українського футболіста, колишнього тренера національної збірної України з футболу у 2016-2021 роках Андрія Шевченка – Орденом князя Ярослава Мудрого п’ятого ступеня;

• дирегентку Оксану Линів – Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня;

• академіка, президента Національної академії педагогічних наук України, колишнього міністра освіти Василя Кременя – Орденом князя Ярослава Мудрого третього ступеня;

• директора Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Василя Лазоришинця – Орденом князя Ярослава Мудрого третього ступеня.

А український співак Monatik (Дмитро Монатик) отримав звання заслуженого артиста України.

День Незалежності 24 серпня 2021

День Незалежності 24 серпня 2021

День Незалежності 24 серпня 2021

День Незалежності 24 серпня 2021

День Незалежності 24 серпня 2021

Фото: #Букви