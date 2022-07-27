Про це повідомили на урядовому сайті.
Відзнаки присудили 4-ій бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України та 3-ій бригаді оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України. Вони їх отримали згідно з указами №536/2022 та №537/2022.
За “мужність та відвагу” нагороджено 8-й полк оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України, зазначено в указі №535/2022. Аналогічну відзнаку отримав 23-ій загін морської охорони Державної прикордонної служби України та 1-й прикордонний загін Держприкордонслужби.
Президент присвоїв їм відзнаки за мужність та героїзм, який вони виявили під час захисту державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. У травні Зеленський заснував відзнаку для відзначення бойових звитяг особового складу військових частин Збройних сил України та інших військових формувань.
- Нагадаємо, генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко, який від початку повномасштабного вторгнення РФ до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся до міста. Тепер він буде займатись низкою завдань на території Миколаївської та Херсонської областей.