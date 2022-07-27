Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" дві бригади та один полк. Укази з'явилися на сайті Офісу президента.

Про це повідомили на урядовому сайті.

Відзнаки присудили 4-ій бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України та 3-ій бригаді оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України. Вони їх отримали згідно з указами №536/2022 та №537/2022.

За “мужність та відвагу” нагороджено 8-й полк оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України, зазначено в указі №535/2022. Аналогічну відзнаку отримав 23-ій загін морської охорони Державної прикордонної служби України та 1-й прикордонний загін Держприкордонслужби.