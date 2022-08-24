24 серпня президент України Володимир Зеленський нагородив прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Орденом Свободи під час церемонії в Києві.

Про це інформує CNN.

Нагорода “віддзеркалює роботу, яку Борис робить для нашої країни та всієї Європи”, — наголосив Зеленський, вручаючи її Джонсону.

“Я хочу подякувати вам і народу України за неймовірну честь, яку ви мені зробили, що, я вважаю, є справжнім визнанням зусиль Великої Британії”, — зазначив Джонсон після отримання Ордена.

Британський прем’єр здійснив несподіваний візит до України в середу, коли країна відзначає День Незалежності. Він зауважив, що вірить у те, що Україна зможе перемогти у війні з РФ.­­

Окрім цього, Джонсон оголосив про допомогу в Києві. Новий пакет охоплюватиме сотні найсучасніших безпілотників та протитанкові боєприпаси.

На урядовому сайті зазначено, що Україні нададуть 850 ручних мікродронів Black Hornet. Вони розроблені для застосування в містах і селах. Подібні дрони призначені для виявлення сил супротивника, що наближаються.

Україні ще готуються надати транспортні засоби для пошуку мін у прибережних водах. Українські спеціалісти будуть навчатися користуватися ними у Великій Британії. Тренування розпочнуться днями.