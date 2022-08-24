Про це інформує CNN.
Нагорода “віддзеркалює роботу, яку Борис робить для нашої країни та всієї Європи”, — наголосив Зеленський, вручаючи її Джонсону.
“Я хочу подякувати вам і народу України за неймовірну честь, яку ви мені зробили, що, я вважаю, є справжнім визнанням зусиль Великої Британії”, — зазначив Джонсон після отримання Ордена.
Британський прем’єр здійснив несподіваний візит до України в середу, коли країна відзначає День Незалежності. Він зауважив, що вірить у те, що Україна зможе перемогти у війні з РФ.
Окрім цього, Джонсон оголосив про допомогу в Києві. Новий пакет охоплюватиме сотні найсучасніших безпілотників та протитанкові боєприпаси.
На урядовому сайті зазначено, що Україні нададуть 850 ручних мікродронів Black Hornet. Вони розроблені для застосування в містах і селах. Подібні дрони призначені для виявлення сил супротивника, що наближаються.
Україні ще готуються надати транспортні засоби для пошуку мін у прибережних водах. Українські спеціалісти будуть навчатися користуватися ними у Великій Британії. Тренування розпочнуться днями.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден привітав український народ з Днем Незалежності та висловив йому свою підтримку.
- Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 31-ою річницею Незалежності.
- Бійці полку “Азов” записали відеопривітання до 31-ої річниці Незалежності України на острові Хортиця у Запорізькій області.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, його країна має намір і надалі підтримувати “безпрецедентні санкції” щодо Москви, допомагати Україні фінансово, лікувати українських поранених у німецьких лікарнях та постачати озброєння.