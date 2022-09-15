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Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого

Президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого.

Четвер, 15 вересня 2022, 14:20
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Зображення: twitter/@vonderleyen

Про це президентка Єврокомісії повідомила у Twitter.

“Шановний Володимире Зеленський, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого І ступеня. Це велика честь. Я приймаю його від імені всіх громадян Євросоюзу як символ нашого міцного звʼязку”, – написала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала свій візит до української столиці. За словами президентки Єврокомісії, у Києві вона проведе зустріч президентом України Володимиром Зеленським для обговорення участі України у спільному ринку ЄС.

Анонсуючи візит Урсула фон дер Ляєн розповіла про кроки та плани зближення України та Євросоюзу. Вона пригадала, як на початку повномасштабного вторгнення РФ Україна успішно приєдналась до електромережі Євросоюзу.

“Це планувалось на 2024 рік, а ми зробили це всього за два тижні і сьогодні Україна експортує електроенергію до ЄС”, – сказала вона. Тому, сказала фон дер Ляєн вона хоче суттєво розширити цю взаємовигідну торгівлю.

Власне для цього, резюмувала фон дер Ляєн, вона їде до Києва, щоб обговорити всі ці питання з українським лідером т продемонструвати, що “єдиний ринок має потенціал також і для майбутнього України”.

Довідка. Орден князя Ярослава Мудрого  — державна нагорода України для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність.

Теги: Єврокомісія, допомога Україні, міжнародні відносини, підтримка України, Урсула фон дер Ляєн, орден Ярослава Мудрого

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