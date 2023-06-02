Президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарання та жорстку реакцію на трагедію, яка сталася 1 червня під час масованої атаки РФ по Києву, коли троє осіб загинули, так і не потрапивши в укриття через те, що воно було зачинене.

Джерело: заява Володимира Зеленського під час пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти у Молдові та заява Віталія Кличка у Telegram.

Нагадаємо, що вночі 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по Києву, вони атакували 10 ракетами. Усі вони були знищені силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, але загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв, Ярослав заявив, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

Володимир Зеленський прокоментував цей інцидент: “Відповідатимуть усі. Реакція буде твердою. Треба приїхати, покажуть мені деталі. Розберемось. Обов’язково люди будуть відповідати за те, що інші люди втратили можливість потрапити в бомбосховище і загинули. Нам у Росії ворогів мало, у нас, бачте, є і внутрішні… Сказав би так, може бути нокаут”.

Своєю чергою, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що відповідальність – спільна, зокрема і його як мера міста. Проте він зазначив, що глав районів столиці призначає президент, за поданням уряду.

Також мер Києва підкреслив, що із 10 глав районів 9 – представники від “Слуги Народу”. Зокрема, керівник Київської міської військової адміністрації призначений Офісом президента.

“Це не виправдання ні для кого абсолютно. Зрозуміло, що відповідальність – спільна. Всіх служб і моя, як мера міста. Але також хочу нагадати, що глав районів столиці призначає президент, за поданням уряду. Мер столиці не може не те що звільнити голову району, а навіть винести йому догану. Це – якщо про спільну і справедливу відповідальність”, – написав Віталій Кличко.

Крім того, сьогодні під час засідання столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено рішення про цілодобовий доступ до укриттів, воно обов’язкове до виконання всім установам і закладам.

Також до контролю за доступом долучать громадськість. Всі небайдужі можуть доєднатися і стати інспекторами громадського контролю. Звертатися потрібно до Департаменту муніципальної безпеки.

Крім того, Київрада, на найближчому позачерговому засіданні, яке відбудеться 8 червня, звернеться до парламенту щодо встановлення відповідальності, в тому числі, приватних власників приміщень укриттів, – за недопуск людей та неналежну роботу укриттів.