Президент України Володимир Зеленський натякнув, що знає замовника розслідувань глобального витоку документів Pandora Papers проти нього та його команди.

Про це він заявив в інтерв’ю каналу ICTV.

Володимир Зеленський поділився враженнями щодо розслідування за матеріалами Pandora Papers:

“Нічого нового. Це було для мене як дежавю: у 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене нічого немає, бруду ніякого немає, тому…” – розповів президент.

Володимир Зеленський також згадав, як Петро Порошенко говорив про цю ситуацію під час дебатів:

“… навіть якщо ви подивитесь дебати, мені здається, навіть там він це кричав зі сцени: “Гроші, квартал, отримав от “ПриватБанка”, Коломойський”. Все це стара історія, я все це чув, все це бачив, всі ці деталі”, – поділився спогадами очільник держави.

Разом з тим, Володимир Зеленський не прокоментував отримання понад 40 млн доларів від фірм, пов’язаних з Ігорем Коломойським – інформацію, опубліковану в документах Pandora Papers.

Однак, президент України натякнув, кого він вважає організатором розслідування витоку документів Pandora Papers, до якого причетні понад 600 журналістів з усього світу:

“Радує, що жодної нової деталі [у розслідуванні] я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов”, – сказав Зеленський.

Хто такий Петро – президент України не уточнив. Однак, за словами президента, це все проводилося для того, щоб знайти на нього компромат.

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.

Документи Pandora Paper також частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.