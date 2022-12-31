Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є. Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри та надії? Обидві вже давно — в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі. Бажати світла? Воно — в кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато”, — йдеться у зверненні.

За його словами, зараз українці мають лише одне бажання, яке зможуть втілити у життя своєю працею, боротьбою, взаємодопомогою та людяністю. Йдеться про перемоги нашої держави в російсько-українській війні.

“З Новим роком! Роком нашої перемоги”, — додав президент.

Крім того, раніше Зеленський сказав, що масований обстріл 31 грудня не є підсумком цього року, а лише “підсумком долі РФ”. Також він звернувся до росіян, наголосивши, що Україна та світ не вибачать терор з боку їхньої держави.

Він запевнив, що держава-терорист “не отримає прощення”, а ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює — не отримають помилування: “Це зробили нелюди, і нелюди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити”, — додав президент.