Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
“Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є. Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри та надії? Обидві вже давно — в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі. Бажати світла? Воно — в кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато”, — йдеться у зверненні.
За його словами, зараз українці мають лише одне бажання, яке зможуть втілити у життя своєю працею, боротьбою, взаємодопомогою та людяністю. Йдеться про перемоги нашої держави в російсько-українській війні.
“З Новим роком! Роком нашої перемоги”, — додав президент.
Крім того, раніше Зеленський сказав, що масований обстріл 31 грудня не є підсумком цього року, а лише “підсумком долі РФ”. Також він звернувся до росіян, наголосивши, що Україна та світ не вибачать терор з боку їхньої держави.
Він запевнив, що держава-терорист “не отримає прощення”, а ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює — не отримають помилування: “Це зробили нелюди, і нелюди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити”, — додав президент.
- Нагадаємо, що міністр енергетики України заявив, що після масованого ракетного обстрілу з боку РФ вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми.
- За даними ДТЕК, у столиці та низці областей залучені екстрені відключення електроенергії через масований ракетний обстріл з боку росіян. Зазначається, що через масовану ракетну атаку екстрені превентивні відключення світла залучені у: Києві; Київській області; Одеській та Дніпропетровській областях.
- Попри ракетні обстріли російських загарбників система життєзабезпечення столиці працює, відтак водопостачання та тепло у домівках киян є.
- Російські війська, ймовірно, можуть здійснити новий масований ракетний обстріл території України під час новорічних свят, аби послабити моральний дух українського народу.