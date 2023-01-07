Президент України Володимир Зеленський назвав 7 січня історичним днем для духовної незалежності України, а також запевнив, що відтепер ніхто не робитиме українське у Лаврі —чужим.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента

“Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні, у цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської Лаври — у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції”, — сказав Зеленський.

За його словами, дуже важливо, що 7 січня 2023 року у Лаврі прозвучала щира молитва за Україну. Він також додав, що більше там ніхто не робитиме українське чужим.

Українська незалежність, на думку президента, має бути “міцною в усіх її елементах” і буде такою назавжди. Він наголосив на тому, що важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні.

ДОВІДКА. 7 січня, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулось богослужіння з нагоди Різдва Христового. Вперше службу провів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.