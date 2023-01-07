Про це йдеться у вечірньому зверненні президента
“Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні, у цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської Лаври — у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції”, — сказав Зеленський.
За його словами, дуже важливо, що 7 січня 2023 року у Лаврі прозвучала щира молитва за Україну. Він також додав, що більше там ніхто не робитиме українське чужим.
Українська незалежність, на думку президента, має бути “міцною в усіх її елементах” і буде такою назавжди. Він наголосив на тому, що важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні.
ДОВІДКА. 7 січня, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулось богослужіння з нагоди Різдва Христового. Вперше службу провів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.
- Після хрещення Русі у 988 році, кафедра Київського митрополита знаходилася у Києві. У грудні 1240 року місто не змогло встояти під навалою монгольського війська хана Батия, після чого Київ занепав. У 1299 році київський митрополит Максим переніс кафедру митрополита до міста Владимир-на-Клязьмі, що знаходиться за менш як 200 км від Москви. Ще за чверть століття центром метрополії стала сама Москва.
- Вперше саме 24 грудня в Києві відбулося Різдвяне богослужіння у Михайлівському Золотоверхому монастирю на території трапезної церква святого апостола і євангеліста Іоана Богослова.
- 25 грудня на столичній станції метро “Золоті ворота” лунали колядки. Організатором виступила спільнота “Київська Коляда”.