Про це йдеться у його вечірньому зверненні.
“31 грудня…Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака — це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої Росії”, — йдеться в повідомленні.
Він запевнив, що держава-терорист “не отримає прощення”, а ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює — не отримають помилування: “Це зробили нелюди, і нелюди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити”, — додав президент.
Звертаючись до росіян, Зеленський зазначив, що їхній лідер хоче показати, що в нього за спиною військові, що він попереду: “Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій та палаців. Він ховається за вами, і сам спалює вашу країну та ваше майбутнє. Терор вам ніхто не пробачить. Ніхто у світі вам цього не пробачить. Україна не пробачить”, — наголосив глава держави.
Також він подякував всім, хто захищає нашу державу, зокрема військовим та енергетикам. Крім того, президент попросив не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
ДОВІДКА: Сьогодні росіяни впустили по території України більш як 20 крилатих ракет, 12 з них українські захисники знищили. Силами й засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей.
- Нагадаємо, що міністр енергетики України заявив, що після масованого ракетного обстрілу з боку РФ вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми.
- За даними ДТЕК, у столиці та низці областей залучені екстрені відключення електроенергії через масований ракетний обстріл з боку росіян. Зазначається, що через масовану ракетну атаку екстрені превентивні відключення світла залучені у: Києві; Київській області; Одеській та Дніпропетровській областях.
- Попри ракетні обстріли російських загарбників система життєзабезпечення столиці працює, відтак водопостачання та тепло у домівках киян є.
- Російські війська, ймовірно, можуть здійснити новий масований ракетний обстріл території України під час новорічних свят, аби послабити моральний дух українського народу.