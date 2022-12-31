Президент України Володимир Зеленський заявив, що масований обстріл 31 грудня не є підсумком цього року, а лише "підсумком долі РФ". Також він звернувся до росіян, наголосивши, що Україна та світ не вибачать терор з боку їхньої держави.

Про це йдеться у його вечірньому зверненні.

“31 грудня…Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака — це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої Росії”, — йдеться в повідомленні.

Він запевнив, що держава-терорист “не отримає прощення”, а ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює — не отримають помилування: “Це зробили нелюди, і нелюди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити”, — додав президент.

Звертаючись до росіян, Зеленський зазначив, що їхній лідер хоче показати, що в нього за спиною військові, що він попереду: “Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій та палаців. Він ховається за вами, і сам спалює вашу країну та ваше майбутнє. Терор вам ніхто не пробачить. Ніхто у світі вам цього не пробачить. Україна не пробачить”, — наголосив глава держави.

Також він подякував всім, хто захищає нашу державу, зокрема військовим та енергетикам. Крім того, президент попросив не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

ДОВІДКА: Сьогодні росіяни впустили по території України більш як 20 крилатих ракет, 12 з них українські захисники знищили. Силами й засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей.