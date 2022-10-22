Про це повідомив Зеленський у Telegram.
Український президент зробив заяву під час інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC. За його словами, у такий спосіб Іран заробляє “криваві гроші”.
“Іран поставляє їм (росіянам – ред.) дрони, поставляє їм вбивства українців, це їх домовленість за гроші. Отакі криваві гроші, які Іран заробляє. Вони можуть сказати: “Ми нічого не брали, покажіть фінансові розрахунки”. Ми говоримо конкретику – Іран передав дрони, якими вбивали українців, продовжують вбивати. Не один, не два і не п’ять, а сотні. Ми знаємо, що замовлення і домовленості є про тисячі, але сотні точно передані”, — сказав Зеленський.
Президент додав, що не можна вірити іранському уряду. Він сказав, що їхня влада може розповідати своєму суспільству, що вони нічого не продавали, але “це брехня, чиста брехня”.
Зеленський наголосив, що він не довіряє керівництву Ірану.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати російські атаки. Проте Іран може продовжувати постачати РФ свої безпілотні літальні апарати.
- Оскільки Росія зазнає дедалі більших невдач в Україні, вона, схоже, все частіше звертається за допомогою до Ірану, що викликало занепокоєння Заходу.
- 18 жовтня під посольством Ірану у Києві відбулася акція протесту. Учасники акції закликали українську владу розірвати дипломатичні відносини з Іраном.
- У Сполучених Штатах оглянули уламки іранських дронів-камікадзе, якими РФ останніми тижнями завдає ударів по території України.
- Рада Європейського Союзу затвердила санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе.
- Для України вартість знищення іранських БПЛА значно перевищує суму, яку Росія платить Ірану за постачання та запуск дронів-камікадзе.