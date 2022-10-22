Президент Володимир Зеленський назвав заяви Ірану, що країна не причетна до передачі дронів-камікадзе Росії, брехнею. Він заявив, що мовиться про домовленості на тисячі БПЛА.

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

Український президент зробив заяву під час інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC. За його словами, у такий спосіб Іран заробляє “криваві гроші”.

“Іран поставляє їм (росіянам – ред.) дрони, поставляє їм вбивства українців, це їх домовленість за гроші. Отакі криваві гроші, які Іран заробляє. Вони можуть сказати: “Ми нічого не брали, покажіть фінансові розрахунки”. Ми говоримо конкретику – Іран передав дрони, якими вбивали українців, продовжують вбивати. Не один, не два і не п’ять, а сотні. Ми знаємо, що замовлення і домовленості є про тисячі, але сотні точно передані”, — сказав Зеленський.

Президент додав, що не можна вірити іранському уряду. Він сказав, що їхня влада може розповідати своєму суспільству, що вони нічого не продавали, але “це брехня, чиста брехня”.

Зеленський наголосив, що він не довіряє керівництву Ірану.