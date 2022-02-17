Про це повідомив президент в Twitter.
Зеленський зазначив, що присутність в Україні дипломатів Організації з безпеки і співробітництва в Європі важлива. Оскільки їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування агресії з боку РФ.
“Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші”, — заявив президент України.
Стосовно обстрілів на Донбасі висловилася Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, яка назвала їх провокацією від Росії. Вона заявила, що Кремль подібними діями показує спробу сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Голова Європейської ради з міжнародних відносин і колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт додав, що використання важкої артилерії показує, що операція перебуває під “безпосереднім командуванням російських голів”.
Кількість обстрілів на Сході України збільшилася до 34 обстрілів, з яких 28 провели із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранили двох цивільних осіб і двох військовослужбовців Збройних Сил України.
- Нагадаємо, що прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив на брифінгу, що заяви Росії про “геноцид” на Донбасі — це привід задля виправдання вторгнення РФ в Україну.
- Також даними штабу операції Об’єднаних сил (ООС), станом на 11:00 російські найманці на Донбасі 29 разів відкривали вогонь, обстрілюючи не тільки українських військових, а й населені пункти з мирними жителями.
- Відомо, що 17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури та військову техніку із великокаліберної артилерії та мінометів.
- Слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування за фактами обстрілу в містечку Станиця Луганська, бойовиками, контрольованими Російською Федерацією