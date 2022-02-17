Президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріли на Донбасі у Станиці Луганській, які здійснили проросійські сили, є великою провокацією з боку Кремля.

Про це повідомив президент в Twitter.

Зеленський зазначив, що присутність в Україні дипломатів Організації з безпеки і співробітництва в Європі важлива. Оскільки їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування агресії з боку РФ.

“Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші”, — заявив президент України.

Стосовно обстрілів на Донбасі висловилася Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, яка назвала їх провокацією від Росії. Вона заявила, що Кремль подібними діями показує спробу сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Голова Європейської ради з міжнародних відносин і колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт додав, що використання важкої артилерії показує, що операція перебуває під “безпосереднім командуванням російських голів”.

Кількість обстрілів на Сході України збільшилася до 34 обстрілів, з яких 28 провели із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранили двох цивільних осіб і двох військовослужбовців Збройних Сил України.