Джерело: Володимир Зеленський у відеозверненні
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила підвищення тарифів на холодне водопостачання та водовідведення для населення.
“М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення”, – зазначив президент.
Зеленський повідомив, що уряду доручено представити рішення у відповідь.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також назвав таке рішення неприйнятним.
“Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення”.
Він додав, що дав доручення переглянути підвищення тарифів.
“Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень”.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що тарифи на електроенергію для населення до кінця цього року більше не підвищуватимуться.
- З 1 червня 2023 року в Україні зріс тариф на електроенергію для споживачів до 2,64 грн/кВт. У НЕК “Укренерго” пояснили, чому таке підвищення тарифу є необхідністю.
- Під час засідання Уряду 30 травня було схвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення до 2,64 гривні за кВт.