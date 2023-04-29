Президент України Володимир Зеленський назвав діяльність Угорщини в НАТО "неадекватною", зауваживши, що її стосунки з Росією не відповідають статусу союзника Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю фінським, шведським, данським та норвезьким ЗМІ.

“Як розв’язати суперечку з Будапештом? Питання тільки в бажання Будапешту. Мені здається, існує політична заплутаність політичних еліт в Угорщині. Дуже дивна ситуація, чи може бути країна НАТО за Росію і проти НАТО?”, — запитав Зеленський.

За його словами, ситуація, коли союзники НАТО виступають “за” країну, що називає НАТО “ворогом” — неадекватна. Він припустив, що буває, коли держави по-різному ставляться до “певних моментів”, але вони мають договір, який зобов’язує їх захищати одне одного.

“Я вважаю, що це неадекватна поведінка. Я говорю свою суб’єктивну думку. Союзник це не просто слово, це — зміст. Це союз держав з однаковим поглядом на безпеку, на цінності. По різному ставляться до певних моментів, але є договір союзників, які захищають один одного і відповідні цінності”, — сказав президент.

На думку українського президента, одна держава не може впливати на рішення всього Альянсу, заявляючи, що “Росія союзник”. Також Зеленський наголосив, що Угорщина не має створювати “перепон” для України.

“І якщо всі союзники кажуть, що Росія нас називає ворогом, ми повинні ставити Росію на місце, то не може одна держава сказати — ні, Росія наш союзник. Так не може бути. Значить ти вже не союзник Альянсу. І тому, якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти, то ти не маєш радити Україні йти або не йти в НАТО. І ти не маєш робити перепони”, — додав він.