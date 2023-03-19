російсько-українська війна

20 березня

19 березня

23:43 СБУ передала на користь держави активи російського бізнесмена на понад 1 млрд грн
23:17 Зеленський назвав «поворотним моментом» ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду
22:52 Сербія та Косово досягли домовленостей – Вучич
22:29 У Польщі допустили вступ Варшави у війну проти РФ
22:01 Більшість фермерів, які виробляють каву, живуть за межею бідності – дослідження
20:36 У Міноборони України прокоментували нічний візит Путіна до Маріуполя
20:13 Президент Сирії Асад прибув до ОАЕ з офіційним візитом
19:23 Ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії заявив, що підтримка України є «очевидним життєво важливим національним інтересом»
18:59 У РФ поскаржилися на «безвідповідальні» плани Німеччини заарештувати Путіна
18:01 Тактична група «Адам» нагороджена відзнаками Головнокомандувача ЗСУ
17:40 Гітлер відвідував захоплений український Маріуполь, як і Путін
17:31 КНДР запустила балістичну ракету під час американсько-південнокорейських навчань
17:08 Росіяни обстріляли житловий будинок у Запорізькій області: троє людей загинули
16:47 Як ордер на арешт Путіна впливає на візит Сі Цзіньпіна до Москви — AP
15:06 Представники УПЦ МП заявили, що їхнє виселення з Лаври нібито підтвердить правоту Путіна
14:41 Наступного місяця вийде книга «Про походження часу: остання теорія Стівена Гокінга» — співавтор розповів, як її створювали
14:40 Де можна отримати безкоштовну психологічну допомогу? – відповіли в Мінреінтеграції
14:02 В Європі навряд чи заблокують TikTok — Politico
14:01 Росіяни утримують на бойовому чергуванні 9 одиниць корабельного угруповання – ОК «Південь»
13:17 У Мілані відбулася акція проти обмеження прав одностатевих батьків – CNN
13:05 Прагнення Європи збільшити виробництво боєприпасів для України впираються в дефіцит вибухівки — Financial Times
11:24 Телескоп Hubble зробив фото маленької галактики за 26 млн світлових років від Землі
10:40 Донеччина: внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 людини, поранено 17
10:37 Україна перейде на літній час у ніч проти 26 березня
09:37 Харківщина: прогятом доби окупанти обстріляли щонайменше 13 населених пунктів області, є поранена
08:55 У Києві площу Льва Толстого планують перейменувати на площу Українських Героїв – голосування
08:41 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 700 російських содатів

Зеленський назвав «поворотним моментом» ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду

19 березня президент Володимир Зеленський заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт глави Росії Володимира Путіна є "поворотним моментом".

Неділя, 19 березня 2023, 23:17
Підтримати

Про це йдеться у відеозверненні глави української держави.

Він наголосив, що це “поворотний момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням агресії з боку Росії буде повний спектр її відповідальності — за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану дитину.

Президент зауважив, що “завершується ще один тиждень нашої оборони проти держави-зла, тиждень, коли щодня і щоночі російська армія обстрілювала українські міста, села, вбивала наших людей”.

Під час звернення Зеленський перелічив міста, села та області, котрі обстріляли російські окупанти, висловивши “співчуття всім, хто втратив рідних, своїх близьких”, і запевнив, що “за кожен прояв терору проти українців держава-зло відповідатиме”.

Вигнати окупанта, очистити нашу землю від усіх слідів держави-зла, покарати терористів – це наші завдання. Завдання, які ми виконаємо.
Ми, українці, – у єдності. І світ – у єдності. Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Хто б’ється на Донеччині, на Луганщині, хто захищає наш південь, хто тримає наш кордон. Слава всім, хто готує деокупацію наших земель!”, – наголосив глава держави.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії  під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт виданий стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

Раніше міністр юстиції ФРН Бушман пообіцяв, що виконає вимогу МКС заарештувати Путіна, якщо той опиниться у Німеччині.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом для президента Росії Володимира Путіна, “є дуже вагомим аргументом”.

Теги: арещит путіна, заява, Зеденський, ордер МКС, ордер на арешт Путіна, рішення

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook