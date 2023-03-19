Зеленський назвав «поворотним моментом» ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду

19 березня президент Володимир Зеленський заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт глави Росії Володимира Путіна є "поворотним моментом".

Про це йдеться у відеозверненні глави української держави.

Він наголосив, що це “поворотний момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням агресії з боку Росії буде повний спектр її відповідальності — за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану дитину.

Президент зауважив, що “завершується ще один тиждень нашої оборони проти держави-зла, тиждень, коли щодня і щоночі російська армія обстрілювала українські міста, села, вбивала наших людей”.

Під час звернення Зеленський перелічив міста, села та області, котрі обстріляли російські окупанти, висловивши “співчуття всім, хто втратив рідних, своїх близьких”, і запевнив, що “за кожен прояв терору проти українців держава-зло відповідатиме”.