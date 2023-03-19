Зеленський назвав «поворотним моментом» ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду

Про це йдеться у відеозверненні глави української держави.
Він наголосив, що це “поворотний момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням агресії з боку Росії буде повний спектр її відповідальності — за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану дитину.
Президент зауважив, що “завершується ще один тиждень нашої оборони проти держави-зла, тиждень, коли щодня і щоночі російська армія обстрілювала українські міста, села, вбивала наших людей”.
Під час звернення Зеленський перелічив міста, села та області, котрі обстріляли російські окупанти, висловивши “співчуття всім, хто втратив рідних, своїх близьких”, і запевнив, що “за кожен прояв терору проти українців держава-зло відповідатиме”.
Ми, українці, – у єдності. І світ – у єдності. Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Хто б’ється на Донеччині, на Луганщині, хто захищає наш південь, хто тримає наш кордон. Слава всім, хто готує деокупацію наших земель!”, – наголосив глава держави.
17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт виданий стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
Раніше міністр юстиції ФРН Бушман пообіцяв, що виконає вимогу МКС заарештувати Путіна, якщо той опиниться у Німеччині.
Президент США Джо Байден заявив, що ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом для президента Росії Володимира Путіна, “є дуже вагомим аргументом”.
- #Букви повідомляли, чого очікувати Україні після видачі МКС ордера на арешт Путіна.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.
- Польща вітає рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо видачі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію населення та дітей з території України.
- Ордер на арешт Володимира Путіна є “першим пострілом” Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо того, що може бути суттєвим обвинуваченням проти нього, заявив провідний адвокат уряду України Бен Еммерсон.
- Південна Африка усвідомлює свої юридичні зобов’язання, 19 березня заявив речник президента Сиріла Рамафоси Вінсент Магвенья, посилаючись на ймовірний візит Володимира Путіна після того, як міжнародний суд видав ордер на арешт російського лідера.