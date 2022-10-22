Про це повідомили в інтерв’ю для канадських телеканалів CTV та CBC.

Зеленський нагадав, що уряд України попереджав, що перемовини з чинним президентом РФ буде припинено у випадку проведення так званих “референдумів”.

“Ми публічно говорили, якщо вони проведуть “референдуми”, якщо вони щось визнають, якщо почнуть визнавати як “окремі республіки”, то ми назавжди припинимо можливість говорити з чинним президентом. Тому що я вважаю, що він порушив не лише міжнародне право, він порушив усі домовленості, які були до цього, починаючи з нормандського формату”, — сказав він.

За словами президента, під час нормандської зустрічі Путін наполягав, щоб у Криму провели якийсь “референдум”. Нібито Росія не збиралася йти повномасштабною війною й окуповувати території. Водночас події на Донбасі він називав наслідком “рішення людей” й стверджував, що там не було російських військових.

“Все це “бла-бла-бла”, причому старої людини, яка вже не пам’ятає, де вона давала слово, де не давала. Ось що відбувається. І тому який сенс мені як президенту країни розмовляти з людиною, яка щось говорить, а завтра змінює позицію?” — додав Зеленський.