Про це він заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.
Відповідаючи на запитання, чи готова Україна віддати частину своїх територій в обмін на мир, Зеленський наголосив, що Україна не може програти РФ, адже тоді втратить все.
“Ми на своїй землі, це наш народ, це наша територія і дуже боляче втрачати людей, так воно є. Але ми втратимо все, якщо програємо Росії”, – сказав він.
Володимир Зеленський зауважив, що Україна у жодному разі не буде намагатись домовитись з Росією про мир, допоки у Москві дійсно не захочуть завершити війну.
“Ми точно знаємо, що робимо, у нас немає сумнівів, ми готові розмовляти лише тоді, коли інша сторона захоче покласти край війні. У мене немає часу на розмови, які не працюють”, – додав президент України.
- Нагадаємо, у травні стало відомо, що процес перемовин між Україною та Росією тимчасово зупинений. Однак в Офісі президента вважають, що війна має завершитися за столом переговорів.
- Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив про необхідність припинення війни в Україні дипломатичним шляхом. Також він заявив про нове підґрунтя для перемовин між Москвою та Києвом, зокрема, задля вивезення зерна з України.