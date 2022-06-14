Про це він заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Відповідаючи на запитання, чи готова Україна віддати частину своїх територій в обмін на мир, Зеленський наголосив, що Україна не може програти РФ, адже тоді втратить все.

“Ми на своїй землі, це наш народ, це наша територія і дуже боляче втрачати людей, так воно є. Але ми втратимо все, якщо програємо Росії”, – сказав він.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна у жодному разі не буде намагатись домовитись з Росією про мир, допоки у Москві дійсно не захочуть завершити війну.

“Ми точно знаємо, що робимо, у нас немає сумнівів, ми готові розмовляти лише тоді, коли інша сторона захоче покласти край війні. У мене немає часу на розмови, які не працюють”, – додав президент України.