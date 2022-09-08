Про це повідомив президент у щоденному звернені.
Зеленський розкритикував Путіна, який сказав, що зернову угоду з Україною слід переглянути. Український президент зазначив, що зерно експортують до різних країн. Зокрема 54 судна відправили в Азію, 16 суден – в Африку, 32 судна – в Європу. З портів ЄС частину спрямують в азійські та африканські країни.
Обсяги експорту можуть сягнути не менше 3 млн тонн до кінця вересня. Тому заяву Путіна Зеленський назвав черговою відвертою брехнею.
“Сьогодні в Росії прозвучала чергова відверто брехлива заява, що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме у європейські країни. Що ж, правдиві слова вже давно в Росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує”, – заявив Зеленський.
Президент додав, що Україна на відміну від Росії не робить “расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує, на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито не заслуговує”,
“Ми підтримуємо всіх людей, усі країни”, – додав він.
Також Зеленський наголосив, що Україна “була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки”.
- Президент Росії Володимир Путін пригрозив виходом РФ з так званої “зернової угоди”. Очільник Кремля незадоволений тим, що українське зерно вивозять до Європи, а не в “голодуючі країни”.