Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення президента Росії Володимира Путіна стосовно експорту українського зерна. Він назвав його заяву про те, що більшість зерна експортують до Європи брехнею та расистським розподілом світу.

Про це повідомив президент у щоденному звернені.

Зеленський розкритикував Путіна, який сказав, що зернову угоду з Україною слід переглянути. Український президент зазначив, що зерно експортують до різних країн. Зокрема 54 судна відправили в Азію, 16 суден – в Африку, 32 судна – в Європу. З портів ЄС частину спрямують в азійські та африканські країни.

Обсяги експорту можуть сягнути не менше 3 млн тонн до кінця вересня. Тому заяву Путіна Зеленський назвав черговою відвертою брехнею.

“Сьогодні в Росії прозвучала чергова відверто брехлива заява, що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме у європейські країни. Що ж, правдиві слова вже давно в Росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує”, – заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна на відміну від Росії не робить “расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує, на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито не заслуговує”,

“Ми підтримуємо всіх людей, усі країни”, – додав він.

Також Зеленський наголосив, що Україна “була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки”.