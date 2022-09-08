Про це повідомив президент у щоденному звернені. 

Зеленський розкритикував Путіна, який сказав, що зернову угоду з Україною слід переглянути. Український президент зазначив, що зерно експортують до різних країн. Зокрема 54 судна відправили в Азію, 16 суден – в Африку, 32 судна – в Європу. З портів ЄС частину спрямують в азійські та африканські країни.

Обсяги експорту можуть сягнути не менше 3 млн тонн до кінця вересня. Тому заяву Путіна Зеленський назвав черговою відвертою брехнею.

“Сьогодні в Росії прозвучала чергова відверто брехлива заява, що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме у європейські країни. Що ж, правдиві слова вже давно в Росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує”, – заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна на відміну від Росії не робить “расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує, на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито не заслуговує”,

“Ми підтримуємо всіх людей, усі країни”, – додав він.

Також Зеленський наголосив, що Україна “була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки”.