Пʼятий Президент України Петро Порошенко наголосив, що шостий Президент Володимир Зеленський не має права питати у нього про окупований Донбас, адже чинний Головнокомандувач чотири рази ухилявся від мобілізації.

Про це йшлося в етері ток-шоу “The Week” на телеканалі “Прямий”.

Він наголосив, що Зеленський не може звинувачувати його в окупації Донбасу.

“Точно не Зеленському ставити мені питання, як українські Збройні сили та я як верховний головнокомандувач звільняли Донбас. Не Зеленському, який чотири рази тікав від мобілізації. Не Зеленському, який під час того, як я був в окупованому Луганську у ста метрах від захопленого будинку СБУ, як я під час кампанії був в Ізвариному, яке вже тоді було захоплено російськими так званими прикордонниками”, – заявив Петро Порошенко.

Пʼятий Президент відзначив, що Зеленський на той час був в окупованій Горлівці.

“А він фотографувався в той час на Червоній площі в Москві або в Горлівці вже під час окупації. Був там такий “Бєс”. І він за замовленням цього “Бєса” в палаці культури “Стіролу” грав свої абсолютно “безвкусні” корпоративи для сепаратистів в той час, коли прямо там, в ста метрах від цього вбивали Володимира Рибака в окупованій Горлівці. І він жартував щодо захоплення українських танків. Не йому ставити ці питання”, – додав він.

За словами Петра Порошенка, він дуже добре пам’ятає усі етапи звільнення окупованої російськими збройними формування частини Донецької та Луганської областей.

“Вночі мене розбуди – і я вам скажу, коли і як українські Збройні сили, добровольчі підрозділи звільняли під керівництвом верховного головнокомандувача Порошенка Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Слов’янськ, тоді ще Торецьк, Маріуполь, Краматорськ, Костянтинівку і дві третини окупованого Донбасу. І я пишаюся тим, що так ми зруйнували план Путіна побудови “Новоросії” на базі дев’яти областей України”, – сказав Порошенко.

Він поставив риторичне питання чинному главі держави Володимиру Зеленському – які окуповані населені пункти були звільненні під час його перебування на посаді президента України.

“Мені було б цікаво: а за два з половиною роки, який населений пункт звільнив пан Зеленський перед тим, як ставити мені питання? Може, нагадати підписане ним так зване розведення військ, де він здав українську землю, политою кров’ю українських воїнів для того, щоб прибігти та зараз мені ставити це питання? Можу нагадати, що в той час, коли українські воїни воювали, він, вибачте на слові, ч*еном на роялі грав, і сьогодні набирається наглості ставити мені питання. Не вам ставити ці питання, Володимире Олександровичу”, – наголосив П’ятий Президент.

За його словами, з 2014-го до 2019-го років були дуже важкі часи, і під час війни команда робила певні помилки та певні прорахунки.

“І я точно маю вибачитись перед родинами загиблих українських героїв за ці помилки та прорахунки”, – додав Порошенко.

Раніше сповіщалося, що під час пресмарафону Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.

Ще Зеленський сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.

Додатково Президент Зеленський у прямому етері посварився з журналістом Юрієм Бутусовим.

Засновник платформи Bellingcat Еліот Гіґґінс зреагував на заяву президента України Володимира Зеленського щодо спецоперації з “вагнерівцями” під час пресмарафону 26 листопада.

17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.