Президент України Володимир Зеленський не виявляє політичної волі для реальної боротьби з корупцією.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко в інтерв’ю французькому виданню L’Express.

“За час мого президентства ми зробили більше реформ у цій сфері, ніж за попередні 25 років. Сюди можна віднести, наприклад, створення Антикорупційного суду або націоналізацію ПриватБанку, який був театром масштабних шахрайств”, – нагадав Порошенко.

Також політик зауважив, що чинній владі необхідно було продовжувати цей шлях боротьби з корупцією, однак Зеленський та його команда роблять кроки назад.

“Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв’язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни”, – зазначив він.

Зазначається, що це інтерв’ю Порошенко дав перед тим, як США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося раніше, 6 березня Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини.