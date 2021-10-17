Президент України Володимир Зеленський заявив, що віддав би Росії Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді та сприянні терористичній діяльності.

Про це заявив президент України в інтерв’ю каналу ICTV.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що якби у Віктора Медведчука було російське громадянство, він обміняв би його на полонених у Росії українців.

“З іншого боку, якщо, наприклад, Росія підтвердила би, що у пана Медведчука есть русское гражданство, ну к примеру, вполне возможно, ну, скажем так, вполне возможно.. то тогда мы би з задоволенням після цього підтвердження чи хотя б натяка розглянули б можливості ну.. обімну пана Медведчука на дійсних героїв і громадян України, які знаходяться не в Україні”, – заявив президент.

Відповідаючи на питання журналіста щодо прямих вимог Росії віддати їм Медведчука, Зеленський запевнив, що цього не було, тому що той є громадянином України.