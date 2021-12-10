Про це Зеленський сказав в ефірі телеканалу 1+1.

Президент відповів на запитання журналістки Наталії Мосейчук, чи не виключає він референдуму стосовно автономного статусу Донбасу.

“Я не виключаю референдуму щодо Донбасу загалом. Справа не в статусі. це може бути референдум щодо Донбасу, щодо Криму, щодо припинення війни в цілому”, – заявив Зеленський.

Він додав, що він не має таємниць від українців, і невідомо що може статися в майбутньому. І що питання перемовин з так званими лідерами “Л/ДНР” не розглядалися ні під час розмови з президентом США Джо Байденом, ні загалом.