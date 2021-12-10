Про це Зеленський сказав в ефірі телеканалу 1+1.
Президент відповів на запитання журналістки Наталії Мосейчук, чи не виключає він референдуму стосовно автономного статусу Донбасу.
“Я не виключаю референдуму щодо Донбасу загалом. Справа не в статусі. це може бути референдум щодо Донбасу, щодо Криму, щодо припинення війни в цілому”, – заявив Зеленський.
Він додав, що він не має таємниць від українців, і невідомо що може статися в майбутньому. І що питання перемовин з так званими лідерами “Л/ДНР” не розглядалися ні під час розмови з президентом США Джо Байденом, ні загалом.
- Нагадаємо, за підсумками розмови президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського 9 грудня зрозуміло, що Сполучені Штати та їхні союзники й партнери віддані принципу “ніяких рішень чи дискусій про Україну без України”.
- В Адміністрації Байдена не впевнені, чи зможе Україна підписати угоду про членство в Північноатлантичному альянсі в найближчі десять років.
- Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною та пригрозив санкціями у разі ескалації конфлікту. Джо Байден також заявив, що виключає відряджання американських військ в Україну для захисту країни від російського вторгнення.