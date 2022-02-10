За даними Комітету виборців України (КВУ), чотири із п'яти основних обіцянок, виголошені Володимиром Зеленським у січні 2019 року, досі не виконані.

Про це повідомляє сайт КВУ.

Як повідомили у КВУ, йдеться про інтерв’ю тоді ще кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського для видання “Українська правда”. У ньому Зеленський розповів про своє бачення закінчення російсько-української війни, про зовнішню політику та кадрову політику.

З п’яти основних обіцянок Зеленського чотири не виконані й досі. Зокрема, перебуваючи у кріслі президента, Володимир Зеленський не змінив Мінські угоди, Західні країни не долучилися до чинних форматів мирних перемовин, домовленостей про дієве перемир’я на Донбасі не досягнуто, а також не дотримано обіцянки щодо запрошення на державні посади професіоналів.

Аналіз виконання заяв Володимира Зеленського за січень 2019 року:

Я хочу, щоб перестали стріляти. Оці домовленості, мені здається, вони не дуже складні, можна домовитися.

Не виконано. Перемир’я тривало лише кілька місяців з липня 2020 року. З 2021 року режим тиші був зірваний. Загалом за рік “тиші” на Донбасі загинуло 45 українських захисників, а 163 військові отримали поранення.

Потрібно коригувати та розвивати Мінські домовленості.

Не виконано. Після перемовин “нормандської четвірки” у грудні 2019 року президент України заявив, що ініціюватиме внесення змін до Мінських домовленостей. Проте цього не було зроблено. Зокрема через дії РФ, яка блокує внесення змін до Мінських угод.

У нас сьогодні є Мінські домовленості, які не дуже працюють. Може, залучити ще країни – західні.

Не виконано. З початку президентства Зеленського склад учасників мирних перемовин не змінювався. У Нормандському форматі, як і раніше, беруть участь Україна, Франція, Німеччина та Росія.

Обов’язково будемо залучати професіоналів.

Не виконано. За даними КВУ, за час президентства Володимира Зеленського, державні посади отримали понад 30 осіб, які раніше співпрацювали з ним в інших структурах. Йдеться про “Студію Квартал 95” та її дочірні організації, а також осіб, які були знайомими/друзями/родичами Зеленського. До прикладу, главою СБУ став Іван Баканов, який був співвласником “Студії Квартал 95”, сценарист “Кварталу” Юрій Костюк отримав посаду заступника голови ОПУ, а комік та актор Сергій Сивохо раніше обіймав посаду радника секретаря РНБО.

Єдина обіцянка, яка виконана – не запроваджено повної амністії для бойовиків ОРДЛО.