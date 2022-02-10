Про це повідомляє сайт КВУ.
Як повідомили у КВУ, йдеться про інтерв’ю тоді ще кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського для видання “Українська правда”. У ньому Зеленський розповів про своє бачення закінчення російсько-української війни, про зовнішню політику та кадрову політику.
З п’яти основних обіцянок Зеленського чотири не виконані й досі. Зокрема, перебуваючи у кріслі президента, Володимир Зеленський не змінив Мінські угоди, Західні країни не долучилися до чинних форматів мирних перемовин, домовленостей про дієве перемир’я на Донбасі не досягнуто, а також не дотримано обіцянки щодо запрошення на державні посади професіоналів.
Аналіз виконання заяв Володимира Зеленського за січень 2019 року:
- Я хочу, щоб перестали стріляти. Оці домовленості, мені здається, вони не дуже складні, можна домовитися.
Не виконано. Перемир’я тривало лише кілька місяців з липня 2020 року. З 2021 року режим тиші був зірваний. Загалом за рік “тиші” на Донбасі загинуло 45 українських захисників, а 163 військові отримали поранення.
- Потрібно коригувати та розвивати Мінські домовленості.
Не виконано. Після перемовин “нормандської четвірки” у грудні 2019 року президент України заявив, що ініціюватиме внесення змін до Мінських домовленостей. Проте цього не було зроблено. Зокрема через дії РФ, яка блокує внесення змін до Мінських угод.
- У нас сьогодні є Мінські домовленості, які не дуже працюють. Може, залучити ще країни – західні.
Не виконано. З початку президентства Зеленського склад учасників мирних перемовин не змінювався. У Нормандському форматі, як і раніше, беруть участь Україна, Франція, Німеччина та Росія.
- Обов’язково будемо залучати професіоналів.
Не виконано. За даними КВУ, за час президентства Володимира Зеленського, державні посади отримали понад 30 осіб, які раніше співпрацювали з ним в інших структурах. Йдеться про “Студію Квартал 95” та її дочірні організації, а також осіб, які були знайомими/друзями/родичами Зеленського. До прикладу, главою СБУ став Іван Баканов, який був співвласником “Студії Квартал 95”, сценарист “Кварталу” Юрій Костюк отримав посаду заступника голови ОПУ, а комік та актор Сергій Сивохо раніше обіймав посаду радника секретаря РНБО.
Єдина обіцянка, яка виконана – не запроваджено повної амністії для бойовиків ОРДЛО.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав урядовий закон, що передбачає адміністративне покарання за зневажливу поведінку щодо суддів Вищого антикорупційного суду.
- Також президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо відкриття в Україні представництв компаній Google та Meta Platforms, тобто соціальних мережі Facebook та Instagram. Він звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, щоб активізувати роботу з відкриття представництв.
- Раніше російський президент Володимир Путін під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що альтернативи Мінським домовленостям не існує. Він порадив президенту України Володимиру Зеленському не скаржитися, а терпіти та виконувати їх.
- Окрім цього, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що вакциновані проти коронавірусу українці віком 60+ безкоштовно отримають сучасні смартфони.