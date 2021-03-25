Зеленський несе персональну відповідальність за зрив вакцинації та смерті тисяч людей, – «ЄС»

Про це йдеться в заяві політсили.
Зокрема, “ЄС” заявила, що команда президента Володимира Зеленського стала другим за потужністю після російського агітпропу джерелом поширення фейків стосовно Петра Порошенка.
Зазначається, що нещодавно слуга-нардеп Михайло Радуцький звинуватив Порошенка у зриві постачання чергової партії індійської вакцини. Однак потім провідні інформаційні агентства повідомили про те, що затримки пов’язані з припинення експорту вакцини, запровадженого урядом Індії.
“В “Європейській Солідарності” вважають, що Михайло Радуцький та й Офіс Президента, звідки йому надиктували його пост, мали б вибачитися перед Петром Порошенком за цинічні звинувачення. Вони не за адресою”, – йдеться у заяві.
Також в “ЄС” зазначили, що вакцинація в Україні на межі зриву, а боротьба влади з пандемією провалена.
“Володимир Зеленський, а не Степанов і Ляшко, несе персональну відповідальність за зрив вакцинації, провал боротьби з пандемією, за смерті тисяч людей, за теперішній і майбутні карантини та локдауни – з огляду на те, що наявні та законтрактовані обсяги препаратів в осяжній перспективі не здатні розірвати ланцюг захворюваності та повернути країну до нормального життя. До кінця року, за найбільш оптимістичним сценарієм, вдасться прищепити не більше 4 мільйонів людей, – менше десятої частини”, – зазначає “ЄС”
У партії заявили, що влітку минулого року Зеленський мав зробити внесок в ініційований Євросоюзом фонд зі створення вакцини. Це дозволило б Україні отримати якісну вакцину однією з перших. Однак Зеленський цього не зробив.
“Так, за вакцини точиться жорстка конкуренція. Це сувора правда. Це конкуренція між президентами та главами урядів різних країн. Зеленський цієї конкуренції цілком передбачувано не витримав, і це гірка правда”, – йдеться у заяві.
В “ЄС” впевнені, що Порошенко зміг би забезпечити країну достатньою кількістю вакцини та запровадити дієву стратегію боротьби з коронавірусом.
“Європейська Солідарність” ще раз наполягає на скликанні засідання РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій, де вже колективний розум має знайти відповіді на виклики, з якими не здатен впоратися сам Зеленський”, – додали у політсилі.
- Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca може зіткнутися із забороною на експорт вакцини проти коронавірусу COVID-19, якщо не виконає зобов’язань перед Євросоюзом.
- Європейська комісія посилила механізм, що дозволяє блокувати експорт вакцин. Тепер ЄС буде ретельніше перевіряти країну, в яку збирається поставляти препарат, а також пом’якшить умови для реєстрації.
- Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India), щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.