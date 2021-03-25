Зеленський несе персональну відповідальність за зрив вакцинації та смерті тисяч людей, – «ЄС»

Партія “Європейська солідарність” заявила про доцільність скликання засідання РНБО через зрив вакцинації та провал боротьби з пандемією.

Про це йдеться в заяві політсили.

Зокрема, “ЄС” заявила, що команда президента Володимира Зеленського стала другим за потужністю після російського агітпропу джерелом поширення фейків стосовно Петра Порошенка.

Зазначається, що нещодавно слуга-нардеп Михайло Радуцький звинуватив Порошенка у зриві постачання чергової партії індійської вакцини. Однак потім провідні інформаційні агентства повідомили про те, що затримки пов’язані з припинення експорту вакцини, запровадженого урядом Індії.

“В “Європейській Солідарності” вважають, що Михайло Радуцький та й Офіс Президента, звідки йому надиктували його пост, мали б вибачитися перед Петром Порошенком за цинічні звинувачення. Вони не за адресою”, – йдеться у заяві.

Також в “ЄС” зазначили, що вакцинація в Україні на межі зриву, а боротьба влади з пандемією провалена.

“Володимир Зеленський, а не Степанов і Ляшко, несе персональну відповідальність за зрив вакцинації, провал боротьби з пандемією, за смерті тисяч людей, за теперішній і майбутні карантини та локдауни – з огляду на те, що наявні та законтрактовані обсяги препаратів в осяжній перспективі не здатні розірвати ланцюг захворюваності та повернути країну до нормального життя. До кінця року, за найбільш оптимістичним сценарієм, вдасться прищепити не більше 4 мільйонів людей, – менше десятої частини”, – зазначає “ЄС”

У партії заявили, що влітку минулого року Зеленський мав зробити внесок в ініційований Євросоюзом фонд зі створення вакцини. Це дозволило б Україні отримати якісну вакцину однією з перших. Однак Зеленський цього не зробив.

“Так, за вакцини точиться жорстка конкуренція. Це сувора правда. Це конкуренція між президентами та главами урядів різних країн. Зеленський цієї конкуренції цілком передбачувано не витримав, і це гірка правда”, – йдеться у заяві.

В “ЄС” впевнені, що Порошенко зміг би забезпечити країну достатньою кількістю вакцини та запровадити дієву стратегію боротьби з коронавірусом.

“Європейська Солідарність” ще раз наполягає на скликанні засідання РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій, де вже колективний розум має знайти відповіді на виклики, з якими не здатен впоратися сам Зеленський”, – додали у політсилі.