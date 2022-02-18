Президент України Володимир Зеленський виступить 19 лютого на Мюнхенській безпековій конференції. Він обговорить з учасниками ймовірну загрозу російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба заходу.

Згідно з програмою, заява Зеленського та подальша дискусія з ним під назвою “Пермакриза Європи: Україна та європейська безпека” заплановані на суботу о 17:30-18:00 за київським часом. Модерувати обговорення теми буде журналістка CNN London Крістіан Аманпур.

Зауважимо, що конференція відбуватиметься в готелі Bayerischer Hof. У ній візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Харріс, а також ще приблизно 35 очільників держав та урядів. Раніше чинний голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер запросив особисто Путіна відвідати захід, але той відмовився.