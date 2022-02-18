Про це повідомляє пресслужба заходу.
Згідно з програмою, заява Зеленського та подальша дискусія з ним під назвою “Пермакриза Європи: Україна та європейська безпека” заплановані на суботу о 17:30-18:00 за київським часом. Модерувати обговорення теми буде журналістка CNN London Крістіан Аманпур.
Зауважимо, що конференція відбуватиметься в готелі Bayerischer Hof. У ній візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Харріс, а також ще приблизно 35 очільників держав та урядів. Раніше чинний голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер запросив особисто Путіна відвідати захід, але той відмовився.
- Також офіційні представники РФ відмовилися від участі у Мюнхенській безпековій конференції. Речниця МЗС пояснила це нібито втратою об’єктивності.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни-члени Північноатлантичного Альянсу чинять протидію нашій державі для вступу в НАТО.
- На засіданні в Брюсселі Міністри оборони Північноатлантичного Альянсу виголосили спільну заяву щодо агресії Російської Федерації проти України. Вони закликали Москву до негайної деескалації.