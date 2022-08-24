24 серпня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Португалії Жоаном Гомешем Кравінью в межах його візиту в Україну. Зеленський високо оцінив те, що голова МЗС Португалії прибув до України саме в день 31-ї річниці відновлення незалежності нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Президент подякував міністру за те, що приїхав попри сирени.

“Я радий, що людей і держав, які також не бояться російської агресії, стає навколо України дедалі більше”, – наголосив Зеленський.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшої підтримки нашої країни з боку Португалії у зміцненні обороноздатності та посиленні санкційного тиску на РФ. Зокрема, глава держави закликав запровадити візові обмеження для громадян РФ.

Зеленський також подякував за участь Португалії у другому саміті Кримської платформи й відзначив важливість збереження питання деокупації Криму на міжнародному порядку денному.

Окрему увагу було приділено участі Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира, а також навчальних закладів міст Ірпінь та Буча за підтримки муніципалітету португальського міста Кашкайш.

“Відновлення освітніх закладів, які повертають наших школярів у школу, студентів в університети, а дітей у дитячі садочки, – для нас це пріоритет. Це перший крок до відновлення нашої держави”, – зазначив президент під час спілкування.

Він наголосив, що Португалія — одна з перших держав, які фактично вже долучаються до програми відновлення України, та подякував за це.