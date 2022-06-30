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Штайнмаєр запевнив Зеленського у подальшій підтримці з боку Німеччини та привітав його з наданням Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
У квітні німецько-українські відносини пережили кризу через відмову Києва прийняти президента ФРН, який мав намір здійснити візит солідарності до української столиці.
Пізніше віцеканцлер ФРН Роберт Габек розкритикував українську владу, яка не захотіла прийняти Штайнмаєра. За словами Габека, “відмовивши Штайнмаєру, Україна відмовила Німеччині”.
Водночас запросили до Києва німецького канцлера Олафа Шольца, однак той відмовився відвідувати Україну, адже у квітні Київ не прийняв президента ФРН.
Проте вже 5 травня Зеленський провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Штайнмаєром, під час якої домовилися залишити минуле позаду, щоб сфокусуватися на майбутньому партнерстві.
- Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив Путіна у вбивствах, брехні та віроломному спотворенні історії. Водночас наголосив на повній підтримці України.
- Стало відомо, що Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Про це в Мадриді оголосили міністри оборони ФРН Крістіні Ламбрехт та Нідерландів Кайсе Оллонгрен.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що його країна підтримуватиме Україну зброєю, “доки буде потрібно”. Він також висловив прихильність Німеччини до Литви та інших східних союзників.