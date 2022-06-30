Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої глава країни обговорили підготовку до можливого майбутнього візиту Штайнмаєра до Києва.

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

Штайнмаєр запевнив Зеленського у подальшій підтримці з боку Німеччини та привітав його з наданням Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

У квітні німецько-українські відносини пережили кризу через відмову Києва прийняти президента ФРН, який мав намір здійснити візит солідарності до української столиці.

Пізніше віцеканцлер ФРН Роберт Габек розкритикував українську владу, яка не захотіла прийняти Штайнмаєра. За словами Габека, “відмовивши Штайнмаєру, Україна відмовила Німеччині”.

Водночас запросили до Києва німецького канцлера Олафа Шольца, однак той відмовився відвідувати Україну, адже у квітні Київ не прийняв президента ФРН.

Проте вже 5 травня Зеленський провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Штайнмаєром, під час якої домовилися залишити минуле позаду, щоб сфокусуватися на майбутньому партнерстві.