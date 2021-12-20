Згідно із соцопитуванням, українці виступили проти другого терміну Зеленського. За діючого президента за жодних обставин не будуть голосувати 32,4% опитаних.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією SOCIS.

63,8% опитаних проти того, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін. “За” його переобрання виступили 26,4% опитаних.

67,4% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. 18,5% – що у правильному.

Якби вибори президента України відбувалися наступної неділі, за Володимира Зеленського проголосували б 16,7% від усіх опитаних. За Петра Порошенка – 12,3%.

Згідно з результатами досліджень, за Юлію Тимошенко проголосувало б 8,6% опитаних, за Юрія Бойко – 7,9%, Ігор Смешко набрав би 5,1% голосів, Дмитро Разумков – 4,9%. У решти політиків нижчі результати.

Дослідження проводилося 11 – 16 грудня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 12 хвилин.