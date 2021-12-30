Марія Левченко, яка працювала у ТОВ «Квартал 95», сьогодні займає посаду заступника керівника кабінету президента України - керівника служби забезпечення заходів президента. Її родину охороняє спецназ ГУР МО, а возить машина з номерами прикриття СБУ.

Про це повідомила народна депутатка партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко у Facebook.

“Зеленський офіційно працевлаштував Машу в свій офіс. Це витікає з відповіді, яку ми отримали з ОП. Після грандіозного скандалу, що на всіх закритих нарадах Зеленського, в тому числі тих, де обговорюють питання обмеженого доступу і держтаємниці, операції “вагнерівців” і т. д., присутня Маша з “Кварталу”, яка на громадських засадах сидить в приймальні президента і отримує при цьому зарплату в “Кварталі”, Зеленський і його офіс, схоже, перелякалися. І забрехалися”, – написала Ірина Геращенко.

Вона додала, що в останній сесійний день року слуги відмовилися підтримати запит партії “Європейська Солідарність” на Зеленського з вимогою надати повну інформацію щодо посади Марії Левченко, дати її працевлаштування і допуску до держтаємниці.

“Зрозуміло, чому. Адже , половина офісу Зеленського працює “позаштатними радниками”, при цьому має допуск і доступ до закритої інформації, бере участь в важливих нарадах, при цьому не несе жодної відповідальності, не заповнює декларації і невідомо чим займається і де отримує зарплати. Там справжнє кротине кубло. Тому слуги панічно бояться будь яких запитань щодо помічників і радників президента і його офісу”, – впевнена народна депутатка.

Вона додала, що депутати спрямували запит на керівника ОП.

“Отримали відписку від його заступника, пана Шурми. Розцінюємо цей листочок як невиконання закону про доступ до публічної інформації, адже ми запитували про конкретну дату офіційного працевлаштування Маші, чи подає вона декларацію, чи має доступ до держтаємниці і закритих нарад, чому іі родину охороняє спецназ ГУР МО , а возить машина з номерами прикриття СБУ?,” – наголосила Ірина Геращенко.

Вона повідомила, що сьогодні з колегами направляє повторний запит в ОП з цими питаннями.

“Нагадуємо, що адресуємо їх пану Зеленському і Єрмаку, а не Шурмі і Ко. Також звертаємо увагу голови ВР пана Стефанчука на неналежну відповідь ОП на депутатський запит і вимагаємо відповідної реакції спікера та поваги офісу президента до ВР і статусу народного депутата”, – зазначила Ірина Геращенко.