Зеленський оголосив нову послугу опитувань в «Дії»

У застосунку "Дія" з'явилася нова функція опитування. Президент Володимир Зеленський оголосив, що нею вже можна скористатися, відповівши на два запитання.

Про це повідомили на конференції Diia Summit 2022.

На думку Володимира Зеленського, послуга є “масштабним інструментом електронної демократії”. Президент зазначив, що функція опитувань надасть можливість громадянам висловлювати свою позицію та впливати на державні рішення. Своєю чергою уряд зможе швидко дізнатися думку людей з будь-яких питань” у режимі реального часу та цифр”.

“Це фактично старт цифрового народовладдя”, – заявив президент.

Перше питання стосується того, яку назву обрати програмі, за якою вакцинованим українцям, старшим за 60 років, нададуть новий смартфон і пільговий тариф. В опитуванні запропонували наступні назви: “єСмартфон”, “БабусяФон”, “єДідусь та єБабуся”. Також у другому питанні українцям пропонують обрати, яка із запропонованих послуг була найкориснішою для них.

У майбутньому запитання у програмі стосуватимуться інших аспектів життєдіяльності держави. Зеленський також наголосив на тому, що подібна функція народовладдя є одним із ключових пунктів його президентської програми. Голосувати можна лише один раз й відповідь змінити не можна.

Нагадаємо, що в Україні вакциновані люди від 60 років зможуть отримати безкоштовний смартфон та пільговий тариф для користування ним. Очікується, що програму запустять навесні.