Зеленський оголосив нову послугу опитувань в «Дії»

Про це повідомили на конференції Diia Summit 2022.
На думку Володимира Зеленського, послуга є “масштабним інструментом електронної демократії”. Президент зазначив, що функція опитувань надасть можливість громадянам висловлювати свою позицію та впливати на державні рішення. Своєю чергою уряд зможе швидко дізнатися думку людей з будь-яких питань” у режимі реального часу та цифр”.
“Це фактично старт цифрового народовладдя”, – заявив президент.
Перше питання стосується того, яку назву обрати програмі, за якою вакцинованим українцям, старшим за 60 років, нададуть новий смартфон і пільговий тариф. В опитуванні запропонували наступні назви: “єСмартфон”, “БабусяФон”, “єДідусь та єБабуся”. Також у другому питанні українцям пропонують обрати, яка із запропонованих послуг була найкориснішою для них.
У майбутньому запитання у програмі стосуватимуться інших аспектів життєдіяльності держави. Зеленський також наголосив на тому, що подібна функція народовладдя є одним із ключових пунктів його президентської програми. Голосувати можна лише один раз й відповідь змінити не можна.
- Нагадаємо, що в Україні вакциновані люди від 60 років зможуть отримати безкоштовний смартфон та пільговий тариф для користування ним. Очікується, що програму запустять навесні.
- Українці, які вже щепились бустерною дозою вакцини проти коронавірусу, відтепер можуть отримати відповідний сертифікат у застосунку “Дія”.