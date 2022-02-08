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Зеленський оголосив нову послугу опитувань в «Дії»

У застосунку "Дія" з'явилася нова функція опитування. Президент Володимир Зеленський оголосив, що нею вже можна скористатися, відповівши на два запитання.

Вівторок, 8 лютого 2022, 13:02
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Про це повідомили на конференції Diia Summit 2022.

На думку Володимира Зеленського, послуга є “масштабним інструментом електронної демократії”. Президент зазначив, що функція опитувань надасть можливість громадянам висловлювати свою позицію та впливати на державні рішення. Своєю чергою уряд зможе швидко дізнатися думку людей з будь-яких питань” у режимі реального часу та цифр”.

“Це фактично старт цифрового народовладдя”, – заявив президент.

Перше питання стосується того, яку назву обрати програмі, за якою вакцинованим українцям, старшим за 60 років, нададуть новий смартфон і пільговий тариф. В опитуванні запропонували наступні назви: “єСмартфон”, “БабусяФон”, “єДідусь та єБабуся”. Також у другому питанні українцям пропонують обрати, яка із запропонованих послуг була найкориснішою для них.

У майбутньому запитання у програмі стосуватимуться інших аспектів життєдіяльності держави. Зеленський також наголосив на тому, що подібна функція народовладдя є одним із ключових пунктів його президентської програми. Голосувати можна лише один раз й відповідь змінити не можна.

Теги: Володимир Зеленський, Дія, Дія, опитування, президент України

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